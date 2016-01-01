هواوي تطلق هاتف "هونر 9 بريميوم" بمواصفات متقدمة وسعر منافس

أعلنت شركة هواوي عن هاتفها الذكي الجديد "هونر 9 بريميوم"، بمواصفات أرقى وأعلى من "هونر 9"، الذي كشفت عنه في الشهر الماضي.



ويمتاز هاتف الشركة الصينية بأنه يقدم مواصفات متقدمة، إذ ينتمي إلى فئة الهواتف الرائدة، ولكنه يتوفر بسعر منافس مقارنة ببقية الهواتف الرائدة.



ويتشابه "هونر 9 بريميوم" مع "هونر 9" في التصميم وبعض المواصفات الداخلية، ولكن الأول يقدم ذاكرة عشوائية بحجم 6 غيغابايت، و 128 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية.



وفيما عدا ذلك، يقدم "هونور 9 بريميوم"، الذي يأتي بسماكة 7.45 ملليمترات ويزن 155 غراماً، كاميرتين خلفيتين، وهو مصنوع من المعدن والزجاج، كما يقدم الجهاز شاشة بقياس 5.15 بوصات وبدقة 1920×1080 بكسل مع زجاج حماية من نوع 2.5D.



ويضم الجهاز معالجًا ثماني النوى من نوع “كيرين 960” بمعمارية 64 بت مع معالج رسوميات ثماني النوى من نوع "مالي-جي71"، كما يضم الهاتف بطارية بسعة 3200 ميلي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع.



ويملك الهاتف، الذي يعمل بالإصدار 7 "نوجا" من نظام التشغيل أندرويد، كاميرتين خلفيتين تأتي الأولى بدقة 20 ميغابكسل للتصوير أحادي اللون، والأخرى بدقة 12 ميغابكسل للتصوير بالألوان. هذا وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابكسل.



يُذكر أن الهاتف سوف يتوفر حالياً في عدد من الأسواق الأوروبية، وبسعر 450 يورو.