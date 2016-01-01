أعلنت شركة لينوفو الصينية أمس الخميس وضمن مؤتمرها للابتكار التكنولوجي العالمي الثالث عن أنها سوف تستعمل الذكاء الصناعي بشكل أكبر في منتجاتها، وأنه سيكون بمثابة النسيج الضام لمنتجاتها، وسلطت الضوء على منتجات تحمل هذا المفهوم والتي شملت مساعد رقمي وأجهزة صحية متصلة ومنصات واقع افتراضي وعامر وملابس ذكية.



ويعرف عن الشركة الصينية تصنيعها للحواسيب المحمولة وحواسيب “يوغا بوك” Yogabook، ولكن يبدو أن صانع الإلكترونيات يعمل على توفير بعض المفاهيم الأكثر إثارة والأبعد عن الحواسيب ذات المفهوم إثنان في واحد عبر كشفه عن منتجات بمفهوم جديد، جنباً إلى جنب مع توفير بضعة ألوان جديدة لحواسيب يوغا بوك.



وأبرزت الشركة ضمن هامش فعاليات المؤتمر عن جهودها البحثية ومختبر الذكاء الصناعي الذي يضم حالياً 100 باحث، كما تعهدت بتنفيذ الأبجديات المتعلقة بالخوارزميات والبيانات الكبيرة والقدرة الحاسوبية الخاصة بها بشكل صحيح.



وتركز لينوفو جهودها عبر رؤيتها الجديدة على أجهزتها الأساسية، كما أنها تسلط الضوء أيضاً على مشاريع وأنظمة مختلفة تستفيد من إمكانيات الذكاء الصناعي مثل المدن الذكية، وكانت الشركة قد سلطت الضوء سابقاً على منتجات مركز بياناتها من خلال مفهوم ثينك باد ThinkPad والخطط الأولية للمكاتب الذكية.



وتضمنت المنتجات التي سلطت عليها لينوفو الضوء خلال مؤتمرها CAVA وDaystAR وSmartCast+ وSmartVest وXioale، حيث أن CAVA هو مساعد ظاهري يستعمل تقنية التعرف على الوجوه ومعالجة اللغة الطبيعية لتقديم التوصيات، وDaystAR هي شاشة عرض بصرية بمجال رؤية 40 درجة ومرتبطة بمنصة لينوفو للواقع المعزز ولا تحتاج إلى أن تكون متصلة بهاتف ذكي أو حاسب.



كما عرضت الشركة SmartCast+، وهو مكبر صوت يوفر تجربة الواقع المعزز من خلال عرض الصور على جدار أو شاشة فضلاً ع التعرف على الأصوات والأشياء، والملابس الذكية SmartVest التي تستعمل 10 أجهزة استشعار وجهاز ECG لمراقبه أوضاع القلب، ومنصة خدمة العملاء Xioale المستخدمة من أجل حل المشاكل التقنية والتعلم والتعديل مع المحادثات.