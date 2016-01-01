كشفت شركة إل جي عن هاتفها الذكي "كيو 8" الجديد والمزود بشاشتين، حيث توجد شاشة أعلى الجانب الأمامي مشغلة باستمرار وتعمل بدقة وضوح 160×1040 بكسل، في حين أن الشاشة الرئيسية قياس 5.2 بوصة تعمل بدقة 2560×1440 بكسل، وذلك على غرار هاتف إل جي V20.



وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي الجديد على الآتي:



1- معالج كوالكوم "سناب دراغون 820" وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 32 غيغابايت، قابلة للزيادة عبر منفذ الذاكرة "مايكرو إس دي" حتى 2 تيرابايت.



2- كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل بزاوية 120 درجة، وكاميرا رئيسية مزدوجة على الجانب الخلفي للجهاز فتعمل بدقة 8 و 16 ميغابيكسل.



3- يمتاز بخاصية مقاومة الماء والأتربة حسب معيار IP67، ويأتي بأبعاد 7.9 ملم، ولا يزيد وزن الهاتف عن 146 غراماً.



4- بطارية غير قابلة للاستبدال بسعة 3000 مللي أمبير/ساعة، ويعتمد على نظام تشغيل أندرويد 7 (نوغا).



5- يدعم تقنية الجيل الرابع "إل تي إي" وشبكة Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac، وكذلك تقنية البلوتوث 4.2 BLE وتقنية اتصالات المجال القريب "إن إف سي" ومقبس "يو إس بي- تايب سي"، مع مستشعر بصمة الأصابع وتقنية الشحن السريع من كوالكوم.



ولم تفصح الشركة الكورية الجنوبية عن أية تفاصيل بشأن موعد طرح هاتفها الذكي الجديد في أسواق المنطقة العربية أو أسعاره المتوقعة.