سلطة ميكسيكية

المكونات:

-ذرة مسلوقة.

-فلفل حبو ملون مُقطع إلى مُكعبات.

-بصل مفروم. فول مسلوق.

-رقائق الناتشوالجاهزة.

-سالسا صوص.

-ظيت الزيتون.

-أوريجانو.

-نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

-مسحوق الشطة.

-جبنة حسب ذوقك.

-ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

-نطبخ جميع الخضار، والفول في زيت الزيتون لأربع دقائق، ونضيف الملح، والأوريغانو، ومسحوق الشطة، وعصير اللَّيمون.

-نضع رقائق الناتشوز في وعاء مُناسب للمايكرويف، ونضع فوها صوص السالسا، وشرائح الجبنة، ونترك الوعاء في المايكرويف لثواني حتى تذوب الجبنة.

-نضع الخضار، والفول فوق الجبنة الذائبة، ويمكن أن نُضيف المزيد من السالسا حسب الرغبة، ونزين بالجبنة المبشورة، ورقائق الناتشوز، ونُدخلها إلى المايكرويف مرة اخرى لبضعة ثواني.