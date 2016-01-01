سلطة ميكسيكية
المكونات:
-ذرة مسلوقة.
-فلفل حبو ملون مُقطع إلى مُكعبات.
-بصل مفروم. فول مسلوق.
-رقائق الناتشوالجاهزة.
-سالسا صوص.
-ظيت الزيتون.
-أوريجانو.
-نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
-مسحوق الشطة.
-جبنة حسب ذوقك.
-ملح حسب الرغبة.
طريقة التحضير:
-نطبخ جميع الخضار، والفول في زيت الزيتون لأربع دقائق، ونضيف الملح، والأوريغانو، ومسحوق الشطة، وعصير اللَّيمون.
-نضع رقائق الناتشوز في وعاء مُناسب للمايكرويف، ونضع فوها صوص السالسا، وشرائح الجبنة، ونترك الوعاء في المايكرويف لثواني حتى تذوب الجبنة.
-نضع الخضار، والفول فوق الجبنة الذائبة، ويمكن أن نُضيف المزيد من السالسا حسب الرغبة، ونزين بالجبنة المبشورة، ورقائق الناتشوز، ونُدخلها إلى المايكرويف مرة اخرى لبضعة ثواني.
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