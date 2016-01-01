ميلك شيك بطريقة جديدة

المقادير

الفراولة: كوب (مقطعة)

الآيس كريم: كوب (بنكهة الفانيليا)

حليب: نصف كوب

كريمة: حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير

1. ضعي كوب الفراولة بالخلاط الكهربائي، وصبي نصف كوب من الحليب السائل.

2. ثم ضعي كوب من الآيس كريم الجاهز بنكهة الفانيليا، واخفقي المكونات حتى يصبح القوائم كثيف.

3. صبي ميلك شيك الفراولة بأكواب التقديم، وزيني بكريمة الحلويات الجاهزة، مع حبات من الفراولة، وقدمي ميلك شيك الفراولة بارداً.