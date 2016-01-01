انتبهي...أمور عادية تسبب لك السمنة

1- مشاهدة التليفزيون أثناء تناول وجبة العشاء:

تعد مشاهدة التليفزيون أثناء تناول الطعام من أكثر العادات السيئة التي تسبب في زيادة كبيرة في الوزن بشكل ملحوظ خاصة في منطقتي البطن والارداف. يعمل الجلوس أمام التليفزيون عقب إنهاء الطعام وعدم الحركة على زيادة تراكم الدهون وعدم حرقها. تعزيز شعور الفرد بالجوع المستمر مما يجعله يزيد من كميات الطعام التي يتناولها كما تعزز إعلانات الأطعمة والمطاعم شعور الفرد في رغبته في تناول المزيد من الطعام خاصة في الوجبات المتنوعة الشرقية والغربية. يجب الحرص على الابتعاد عن تناول الطعام أثناء مشاهدة التليفزيون تماماً ومضغ الطعام ببطء للشعور بالشبع.

2-تناول المقرمشات المقلية ليلاً:

القيام بتناول الأطعمة المقلية والمقرمشات يعد من أكثر الأسباب التي تعمل على زيادة الوزن خاصة إن تم تناولها في المساء. لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون ذات السعرات الحرارية العالية التي لا يتمكن الجسم من حرقها أثناء النوم. فيخزنها في الجسم على هيئة دهون. يجب الحرص على استبدالها بالأطعمة المخبوزة أو المشوية أو الأطعمة الخفيفة مثل السلطة أو الفاكهة وعدم تناول أطعمة غنية بالسعرات الحرارية تماماً في هذا التوقيت حيث انها تسبب الأرق أيضاً.

3-تصفح الهاتف المحمول قبل الخلود الى النوم:

تجنبي تصفح الهاتف المحمول عند الدخول إلى النوم نظراً لأنه يؤدى بالفعل إلى زيادة كبيرة وملحوظة في الوزن. ينصح بعدم تفقده قبل النوم لتجنب الارق ومن المفضل ان يترك الهاتف المحمول خارج غرفة النوم نظراً للآثار السلبية التي تنتج عنه من قلة نوم نتيجة التعرض للضوء الأزرق الذي يصدر عنه وبالتالي يؤثر على الصحة. احرصي على عدم تصفح أي من الكمبيوتر أو الموبيل على الاقل قبل الخلود الى النوم بساعة واستبدالهما بقراءة كتاب أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة التي تساعدكِ على الاسترخاء والنوم الهادئ.

4-تناول بعض المأكولات الخفيفة عقب العشاء:

يقع الكثيرون في خطأ شائع حيث يقومون بتناول عدد من الوجبات الخفيفة بعد تناولهم لوجبة العشاء. ويجب الإقلاع عنها فوراً لأنها من العادات الخطيرة ولما تسببه من زيادة الوزن بشكل مفرط. استبدلي كميات من الخضراوات والفاكهة أثناء العشاء حتى تشعري بالشبع الكامل ولا تكن بحاجة إلى أخذ المزيد من الاطعمة عقب وجبة العشاء. الخضروات والفاكهة لها تأتي كبير في تعزيز الشعور بالشبع لفترة طويلة.

5-تناولي الحلويات:

ليس من المفضل تماماً أن يتم تناول الحلويات ليلاً قبل الخلد الى النوم حتى ولو بنسبة صغيرة نظراً لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السكريات والدهون تساهم في حدوث ليلة غير مستقرة وقلقة للغاية. فمثلًا تناول الكيكة التي تحتوي على الدقيق والسكر امر غير مرغوب فيه لأن بها نسبة عالية من السعرات الحرارية. تحتاج إلى وقت طويل لحرقها ولا يمكن الجسم أن يفعل ذلك ليلاً. تناولكِ للحلويات ليلًا يعمل على زيادة الوزنِ بسرعة كبيرة. استبدليها بالفواكه الطازجة وحاولي قدر المستطاع تجنب السهر ليلاً لأن له دور كبير في زيادة الوزن لأن هرمون الجوع ينشط في الوقت المتأخر من الليل وفى ذات الوقت يكون معدل حرق الدهون منخفض ما يؤدى إلى تحول الطعام إلى دهون متراكمة في الجسم..