أضرار خطيرة جدا للزنجبيل على صحة الحامل وجنينها

1- يسبب تشوهات للجنين

يحتوي الزنجبيل على العديد من الفوائد للحامل إلا أن الإفراط في تناوله يشكل خطراً على صحة الأم وجنينها حيث يؤدي إلى تعرض الجنين لخطر الإصابة بالتشوهات الخلقية. تناول الزنجبيل بكثرة يؤثر على الهرمونات الجنسية ويزيد من خطر الإصابة بالإجهاض أيضًا. هو يساعد على حدوث نزيف شديد حيث الجرعة الأكثر من 1 جرام يومياً منه تشكل خطراً كبيراً. لذلك على المرأة الحامل أن تستشير الطبيب المختص قبل تناوله ليحدد لها الجرعة المناسبة يومياً حيث تلجأ الحامل إليه خاصة خلال الشهور الأولى من الحمل لأنه يهدئ الغثيان الصباحي الذي يصيب ويزعج كل إمراة حامل. أثبت أن للزنجبيبل فاعلية أفضل من الأدوية المستخدمة في علاج الغثيان والقيء.

2- يسبب إنسداد في الأمعاء

يعد الزنجبيل علاجاً فعالأ لما تواجه المعدة من مشكلات منها انتفاخ المعدة واضطراباتها وسوء الهضم والإسهال الناتج عن العدوى البكتيرية بالإضافة إلى أنه طارد للبلغم. المرأة الحامل تتعرض لنقص المناعة بسبب الحمل مما يجعلها تواجه الكثير من المشكلات الصحية إذا لم تنتبه لصحتها وتتابع مع الطبيب المختص. الإفراط في تناول الزنجبيل كطعام أو كمشروب يساهم في حدوث العديد من المشكلات بالأمعاء منها الإنسداد والذي يعد من كبرى المشكلات التي تواجه الحامل والشخص العادي أيضاً.

3- يزيد معدل ضربات القلب

ينصح للمرأة الحامل ألا تتناول كمية أكثر من 2 جرام يومياً من الزنجبيل لأن زيادة الكمية يؤدي إلى هبوط الضغط وتزايد في نبضات القلب. لأن الضغط والقلب يشتركان في نفس طريقة تأثير الزنجبيل وهو اغلاق قنوات الكالسيوم جزئيا في خلايا القلب وبالذات في الاذنين. لأن الزنجبيل من التوابل الآمنة إذا تم تناولها بمفردها لكنه يتفاعل مع عدة أنواع من الادوية. فهو يسبب ارتفاع سيولة الدم عند من يعانون من ذلك المرض ويستخدمون أدوية لذلك. من المعروف ان هناك حالات من الحمل تستدعي تناول عقاقير وأدوية للسيولة لزيادة معدل ضغط الدم للجنين وبالتالي تغذيته.

4- يخفض ضغط الدم

ربما تعتقدين أن الزنجبيل يساعد على رفع ضغط الدم لنا كنساء ولكن حقيقة الأمر أنه يساعد على إنخفاض الضغط نسبيًا ولا يرفعه. الزنجبيل يستخدم كعلاج لارتفاع الضغط لأنه يعمل على خفض الضغط و عدم إنتظام نبضات القلب من خلال إغلاق قنوات الكالسيوم التي تعتمد عليها عضلات القلب والاوعية الدموية بالانقباض تمامًا. هذا يعني أنه يؤثر بشكل مباشر على معدل ضغط الدم. لذلك عزيزتي يجب الحد من تناوله خاصة الحامل التي تعاني من إضطراب في ضغط الدم سواء بالإرتفاع أو الإنخفاض. يجب تناول الزنجبيل عزيزتي تحت إشراف الطبيب المختص ليحدد الجرعة اللازمة إن تطلب الأمر ذلك.