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البوليساريو : طلب المغرب الانضمام للاتحاد الافريقي هدفه هو خلق الفوضى و الانقسام

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 19 دقيقة مضت
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البوليساريو : طلب المغرب الانضمام للاتحاد الافريقي هدفه هو خلق الفوضى و الانقسام

أخبارنا المغربية 

يبدو أن طلب المغرب العودة إلى الاتحاد الإفريقي، أثار جنون جبهة البوليساريو الوهمية، حيث اعتبر سفير هذه الأخيرة لدى الجزائر، أن الطلب المغربي يرمي إلى  خلق حالة من الفوضى والانقسام داخل المنظمة التي غادرها منذ 32 سنة.

و قال المتحدث في تصريحه لوكالة إيفي الاسبانية، أن جبهة البوليساريو ستناضل من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير، وبالتالي تحقيق الاستقلال، بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، على حد تعبيره.

وتابع القيادي الانفصالي بأن طلب المغرب العودة إلى العش الإفريقي لا يستجيب للمبادئ الأساسية النبيلة ولا للقانون التأسيسي لهذه المنظمة المدافعة عن حق الشعوب المضطهدة في الاستقلال، مشيرا إلى أن الهدف من وراء خطوة انضمام الرباط إلى الاتحاد الإفريقي هو إقصاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وليس توطيد العلاقات مع بلدان القارة.

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