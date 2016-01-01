أقوى التصريحات في المناظرة الحامية بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب (فيديو)

تواجه المرشحان إلى البيت الأبيض، الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتونن مساء الإثنين في أول مناظرة بينهما في نيويورك. وستليها مناظرتان أخريان في 9 و19 تشرين الأول/أكتوبر قبل الاقتراع الرئاسي في 8 تشرين الثاني/نوفمبر.

في ما يلي أبرز التصريحات في هذه المناظرة الأولى:

دونالد أعلم أنت تعيش في عالمك الخاص

هيلاري كلينتون: "دونالد أعلم أنت تعيش في عالمك الخاص لكن هذه الوقائع ليست دقيقة".

(في ما يتعلق باتفاق التبادل الحر بين دول أمريكا الشمالية "نافتا").

ترامب يعتقد أن التغييرات المناخية خدعة ابتكرها الصينيون...

هيلاري كلينتون: "بلد سيصبح رياديا في مجال الطاقات النظيفة في القرن الحادي والعشرين. دونالد يعتقد أن التغييرات المناخية خدعة ابتكرها الصينيون لكنني أعتقد أن الأمر حقيقي... وعلينا التعامل معه في الداخل وفي الخارج على حد سواء".

سأكشف بياناتي الضريبية خلافا لرغبة محامي

دونالد ترامب: "سأكشف بياناتي الضريبية خلافا لرغبة محامي، حالما أن تنشر هي الرسائل الإلكترونية 33 ألفا التي محتها".

هيلاري كلينتون: "ليس هناك سبب يحملني على الاعتقاد بأنه سينشر بياناته الضريبية أبدا، لأن لديه أمرا يخفيه".

نعم لقد استعددت. وهل تعلمون أيضا لأي أمر آخر استعددت؟

هيلاري كلينتون: "أعتقد أن دونالد ينتقدني الآن لأنني قمت بالاستعداد للمناظرة: نعم لقد استعددت. وهل تعلمون أيضا لأي أمر آخر استعددت؟ لأن أصبح رئيسة وهذا أمر جيد".

دونالد ترامب: لدينا عصابات تتحكم في الشوارع وأغلبها من المهاجرين

في مدننا سود ومتحدرون من أمريكا اللاتينية يعيشون جحيما بسبب المخاطر

دونالد ترامب: "نحن بحاجة لضبط الأمن في بلادنا (...) في مدننا سود ومتحدرون من أمريكا اللاتينية يعيشون جحيما بسبب المخاطر. إذا سار شخص في الشارع يتعرض لإطلاق النار عليه (...) هناك عصابات في الشوارع وفي العديد من الحالات هم مهاجرون غير شرعيين. لديهم أسلحة ويستخدمونها ضد الناس. علينا التحلي بالقوة والتيقظ (...) في الوقت الحالي، الشرطة تخشى في العديد من الحالات القيام بأي شيء. علينا حماية مدننا لأن السود ضحايا الجرائم".

ترامب بنى نشاطه السياسي على أساس كذبة سياسية

هيلاري كلينتون: "ترامب بنى نشاطه السياسي على أساس كذبة سياسية بأن أول رئيس أسود لبلادنا ليس مواطنا أمريكيا. ليس لديه أي دليل على الإطلاق لإثبات ذلك لكنه كرره وكرره عاما بعد عام".

فوضى عارمة في الشرق الأوسط

دونالد ترامب: "إذا نظرنا إلى الشرق الأوسط، إنه في حالة فوضى عارمة، وهذا أمر حصل إلى حد بعيد في ظل إدارتك (...) أنت تتحدثين عن تنظيم "الدولة الإسلامية" لكنك كنت وزيرة للخارجية عندما كان لا يزال في طور النشوء. الآن انتشر في 30 دولة وتريدين التصدي له؟ لا أعتقد ذلك".

كلينتون: علينا أن نتعاون بطريقة وثيقة مع المجتمعات المسلمة والمسلمين

لا يمكن أن نكون شرطي العالم

دونالد ترامب: "أريد مساعدة كل حلفائنا لكننا نخسر مليارات الدولارات. لا يمكن أن نكون شرطي العالم، لا يمكننا حماية كل الدول في العالم عندما لا يدفعون المتوجب عليهم".

لا تخبري العدو

هيلاري كلينتون: "على الأقل لدي خطة لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" ".

دونالد ترامب: "لا لا ستطلعين العدو على كل ما تعتزمين القيام به".

هيلاري كلينتون: "هذا ليس صحيحا".

دونالد ترامب: "أنت تخبرين العدو بكل ما تريدين القيام به. لا أستغرب أنك أمضيت معظم حياتك تحاربين تنظيم "الدولة الإسلامية"".

لا تتمتع بالطاقة اللازمة (...) لتولي رئاسة هذا البلد

دونالد ترامب: "إنها لا تتمتع بالطاقة اللازمة (...) لتولي رئاسة هذا البلد لا بد من التحلي بقدر هائل من الطاقة".

هيلاري كلينتون: "بعد أن يزور 112 بلدا ويتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق سلام ووقف لإطلاق نار وإطلاق سراح منشقين (...) أو بعد أن يمضي 11 ساعة وهو يدلي بشهادته أمام لجنة تابعة للكونغرس، عندها يمكنه التحدث عن الطاقة".

سأدعمها إذا فازت...

دونالد ترامب: "أريد أن أعيد أمريكا عظيمة مرة أخرى. سأتمكن من القيام بذلك ولا أعتقد أن هيلاري قادرة عليه لكن إذا فازت، فأسدعمها بشكل تام".