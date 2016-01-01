كلينتون تنتصر على ترامب في أول مناظرة رئاسية

أظهر استطلاع رأي أجرته شبكة CNN بالتعاون مع مؤسسة أبحاث الرأي (ORC)، أن هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية فازت بأول مناظرة للانتخابات الرئاسية الامريكية التي جرت فجر الثلاثاء ضد خصمها الجمهوري دونالد ترامب.

وكشف الاستطلاع أن 62% من الذين جرى استطلاعهم قالوا "إن كلينتون فازت بالنقاش، وأنها عبرت بوضوح عن أفكارها أكثر من ترامب".

وأضاف الناخبون ممن شاهدوا المناظرة "إن كلينتون كان إدراكها للقضايا التي نُوقشت خلال المناظرة أفضل بفارق كبير"، واعتبر البعض أن كلينتون نجحت بشكل أفضل من ترامب في معالجة وتناول مخاوف الناخبين حول رئاستها المحتملة.

وقال 47 % من الناخبين "إن المناظرة لن تؤثر بشكل كبير على خطط اختيارهم للتصويت، ولكن من أولئك الذين يقولون إن المناظرة غيرت رأيهم، بلغت نسبة الذين أصبحوا يميلون إلى كفة كلينتون 34%، في حين بلغت نسبة الذين انتقلوا إلى كفة ترامب 18 %".

يذكر أن الاستطلاع الذي أجرته شبكة CNN بالتعاون مع مؤسسة أبحاث الرأي (ORC) شمل مقابلات مع 521 من الناخبين المسجلين الذين شاهدوا المناظرة، وهامش الخطأ في نتائج الاستطلاع قدره 4.5 نقطة مئوية قد تزيد أو تنقص.