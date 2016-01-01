هبوط المركبة "رشيد" وتحطمها فوق مذنب في ختام مهمة تاريخية
بواسطة 45 دقيقة مضت
قالت وكالة الفضاء الأوروبية إن المركبة الفضائية رشيد هبطت وتحطمت فوق مذنب بعد أن أمضت 12عاما في ملاحقته عبر أكثر من ستة مليارات كيلومتر في الفضاء.
وصفق العلماء في مركز التحكم بدارمشتات وعانقوا بعضهم البعض بعد أن أظهرت الشاشات انقطاع الاتصال مع هبوط رشيد على سطح المذنب. وقال مدير الوكالة يان فورنر بعد تأكيد الهبوط "شكرا لك يارشيد."
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