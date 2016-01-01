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المغربية روبي تعود إلى واجهة الأحداث بعد استدعائها على خلفية قضية بيرلوسكوني وحفلات البونغا بونغا

بواسطة أخبارنا المغربية 38 دقيقة مضت
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المغربية روبي تعود إلى واجهة الأحداث بعد استدعائها على خلفية قضية بيرلوسكوني وحفلات البونغا بونغا

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

وجدت المغربية روبي نفسها في مأزق حقيقي هذه المرة بعدما قرر الادعاء العام بمدينة ميلانو استدعاءها مجددا لكن مع توجيه تهمة تتعلق بتقديم شهادات كاذبة أمام العدالة الهدف منها تضليل القضاء.

كريمة المحروق، ابنة الفقيه بنصالح، سيتوجب عليها الحضور إلى جانب 22 متهما آخر يناير المقبل للدفاع عن نفسها من تلك التهمة الثقيلة التي تواجهها، إذ الكل يعرف أنها قبضت بالفعل مبالغ مالية كبيرة من أجل تزوير أقوالها الشيء الذي أنقذ بيرلوسكوني من عقوبة مشددة .

يشار إلى أن الفضيحة الجنسية التي عرفت لاحقا بـ"روبي غيت" ظهرت إلى العلن عام 2011، وهي عبارة عن حفلات جنسية ماجنة أقامها برلوسكوني في فيلاته الخاصة بميلانو بمشاركة روبي القاصر وفتيات أخريات مطلع 2010، وأطلق عليها "حفلات بونغا بونغا".

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