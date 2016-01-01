تخوف اسباني من توجه المغرب نحو تصنيع السلاح
أخبارنا المغربية
أصبحت اسبانيا الجارة الشمالية متوجسة من رفع المغرب من ميزانية الدفاع ورغبته في خوض غمار التصنيع الحربي.
و قالت يومية المساء أن اسبانيا ترى في تطور صناعة حربية مغربية تهديدا لقوتها العسكرية، حيث رفضت بيع براء ات اختراع الأسلحة التي ينوي المغرب تصنيعها محليا، بعدما ربط مسؤولون مغاربة الاتصال بمسؤولين إسبان من أجل إتمام صفقات شراء براءات اختراع الأسلحة المزمع تصنيعها في المغرب، إلا أن الإسبان تحفظوا على ذلك.
و سبق للاسبان أن رفضوا عرضا مماثلا من الجزائر التي طلبت بدورها شراء براءات اختراع بعض الأسلحة الخفيفة.
شاشة أخبارنا
إمام مسجد يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل إعدام الأمير السعودي
روى إمام وخطيب جامع الصفا محمد المصلوخي، الذي كان حاضرا في أثناء تنفيذ حكم القصاص بالأمير السعودي تركي بن سعود بن تركي الكبير تفاصيل اللحظات ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟