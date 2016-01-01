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تخوف اسباني من توجه المغرب نحو تصنيع السلاح

بواسطة أخبارنا المغربية 54 دقيقة مضت
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تخوف اسباني من توجه المغرب نحو تصنيع السلاح

أخبارنا المغربية 

أصبحت اسبانيا الجارة الشمالية متوجسة من رفع المغرب من ميزانية الدفاع ورغبته في خوض غمار التصنيع الحربي.

و قالت يومية المساء أن اسبانيا ترى في تطور صناعة حربية مغربية تهديدا لقوتها العسكرية، حيث رفضت بيع براء ات اختراع الأسلحة التي ينوي المغرب تصنيعها محليا، بعدما ربط مسؤولون مغاربة الاتصال بمسؤولين إسبان من أجل إتمام صفقات شراء براءات اختراع الأسلحة المزمع تصنيعها في المغرب، إلا أن الإسبان تحفظوا على ذلك.

و سبق للاسبان أن رفضوا عرضا مماثلا من الجزائر التي طلبت بدورها شراء براءات اختراع بعض الأسلحة الخفيفة.

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