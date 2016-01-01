طبيب أسنان ألماني يرفض توظيف سيدة لديه بسبب حجابها
ذكر محام ألماني اليوم الخميس أنه سوف يتم رفع دعوى للتعويض خلال الأيام القادمة ضد طبيب أسنان منحدر من مدينة شتوتغارت الألمانية بسبب رفضه لسيدة تقدمت لشغل وظيفة مساعدة لديه بسبب حجابها.
ويستند المحامي بولنت دوجر في هذا الشأن إلى قانون المساواة في التعامل.
جدير بالذكر أن صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت هذه الواقعة سابقاً.
وبحسب تقرير الصحيفة، تلقت السيدة رداً على طلبها لشغل وظيفة مساعدة طبيب الأسنان الرد التالي: "إننا لا نوظف مرتديات حجاب ولا يمكننا أيضاً فهم كيف يمكن للمتقدمات للوظيفة تصور هذا التساهل".
ولكن الطبيب اعتذر حالياً عن ذلك على صفحته الخاصة على الإنترنت: "قمت برفض متقدمة لوظيفة بصياغة غير ملائمة وخاطئة تماماً".
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