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مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار عبوة بدائية الصنع بالقاهرة

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 41 دقيقة مضت
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مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار عبوة بدائية الصنع بالقاهرة

 

 صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية ، بأن شخصا واحدا قتل وأصيب آخر في عبوة ناسفة بدائية الصنع بمنطقة عين شمس بالقاهرة أثناء مرور قوة أمنية.

وقال المصدر ذاته، في بيان صادر عن الوزارة ، أن الانفجار "لم يسفر عن أية خسائر بالقوات، بينما أسفر عن إصابة إثنين من المواطنين تصادف مرورهما بمكان الانفجار".

وأضاف أنه تم نقل المواطنين الاثنين المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ، وأن أحدهما توفي متأثرا بإصابته.

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