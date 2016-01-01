مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار عبوة بدائية الصنع بالقاهرة
صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية ، بأن شخصا واحدا قتل وأصيب آخر في عبوة ناسفة بدائية الصنع بمنطقة عين شمس بالقاهرة أثناء مرور قوة أمنية.
وقال المصدر ذاته، في بيان صادر عن الوزارة ، أن الانفجار "لم يسفر عن أية خسائر بالقوات، بينما أسفر عن إصابة إثنين من المواطنين تصادف مرورهما بمكان الانفجار".
وأضاف أنه تم نقل المواطنين الاثنين المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ، وأن أحدهما توفي متأثرا بإصابته.
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