الشرطة السويسرية تداهم مسجد النور بمدينة فينترتور

زوريخ - الغالي محمد الرشاشدة

إعتقلت الشرطة السويسرية فجر يوم الأربعاء 2 نوفمبر الجاري أربعة أشخاص من بينهم إمام المسجد، وهو من أصول إثيوبية على خلفية الاتهامات التي وجهها إليهم المدعي العام لمدينة فينترتور، إحدى المدن التابعة لكانتون زوريخ، والمتمثلة في التحريض على الجريمة و العنف.

وقد داهمت الشرطة السويسرية في ساعات مبكرة من اليوم مسجد النور بمدينة فنترتور، وذلك بناء على أدلة ملموسة، حسب ما ذكرته النيابة العامة لكانتون زوريخ ،حيث فتح المدعي العام في مدينة فينترتور ،تحقيقا جنائيا ضد الأشخاص الأربعة الموقوفين الذين يجري التحقيق معهم ،كما قامت الشرطة بتفتيش منازل ثلاثة أشخاص من المصلين ممن يأتون الى هذا المسجد،اضافة الى تفتيش أربعة أشخاص كانوا داخل المسجد ،يشتبه فيهم انهم مخالفين للقانون الفدرالي السويسري الخاص بالأجانب المقيمين فوق الاراضي السويسرية.ويتعلق الامر بثلاثة مواطنين من من أصول جزائرية او تونسية ،اما العنصر الرابع فلم يرد الإفصاح عن بلده الأصلي .



وبحسب وكالة الأنباء السويسرية فإن الإمام الاثيوبي، كان قد دعى خلال خطبة الجمعة ليوم 21 أكتوبر الماضي ،جموع المصلين الى قتل المسلمين الذين لا يشاركون في صلاة الجماعة بالمسجد .كما نقلت الوكالة عن كورين بوفار المتحدثة باسم النيابة العامة في زوريخ ،قولها ان امام المسجد شجع المصلين الحاضرين ،الابلاغ عمن لا يواظبون (على صلاة الجماعة ).



وتعتبر مدينة فينترتور معقل السلفيين السويسريين والمتعاطفين مع (داعش)،حيث تصدرت المدينة ومعها مسجد النور عناوين وسائل الاعلام في العديد من المناسبات ،كما انه لا يقل عن خمسة أشخاص متطرفين قد سافروا منها الى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش)هناك.



ولاتعتزم السلطات السويسرية الاغلاق الفوري للمسجد ،فبحسب شرطة مدينة فنترتور يتوجب على إدارة المسجد اتخاذ التدابير اللازمة ،خاصة وان القائمين على إدارة هذا المسجد ،كانوا قد ابلغوا في الربيع الماضي ببعض الخروقات على مستوى الحماية ضد الحرائق والسلامة ،الا ان الامور ظلت على حالها ولم تتم تسوية هذه الخروقات.



وبحسب شرطة مدينة فنترتور فإذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة وإعادة الامور الى نصابها ،فإن الشرطة ستقوم بإغلاق المسجد بحجة عدم تطبيق إجراءات السلامة والحماية من الحرائق.





