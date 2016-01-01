إلقاء القبض على نجل الرئيس السابق محمد مرسي

ألقت السلطات الأمنية المصرية، أمس الخميس 8 دجنبر، القبض على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس المصري السابق.

ونشرت مواقع إخبارية غير حكومية خبر اعتقال نجل الرئيس محمد مرسي بعد اقتحام منزله في محافظة الشرقية.

ولم تعلن السلطات المصرية سبب القبض على أسامة مرسي، الذي يعمل محاميا ضمن الفريق القانوني المدافع عن والده الرئيس المصري السابق.

وكان القضاء المصري قد أصدر في السابق أحكاما ضد أسامة، في قضايا تحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة والجيش والشرطة.

واتهمت أسرة محمد مرسي الشرطة باعتقال نجله أسامة والمتحدث باسم الأسرة، من دون تقديم أسباب فورية.

وقال أحمد، نجل مرسي الأكبر، في تصريحات لوكالة الأنباء التركية الأناضول: "اعتقل أسامة أخي من منزله في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، مسقط رأسه بدلتا النيل، شمال مصر."

وفي السياق ذاته، قال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن "مرسي"، للأناضول: "الأمن الوطني في محافظة الشرقية، قبض على أسامة مرسي، من منزل العائلة وصادر بعض محتويات المنزل، ولم يوضحها.

من جهته أكد محامي جماعة "الإخوان"، عبد المنعم عبد المقصود، في تصريحات خاصة لموقع "العربي الجديد"، أن سلطات الأمن المصرية ألقت القبض على أسامة مرسي من منزل العائلة في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وأوضح أن القوة التي قامت بتفتيش المنزل صادرت مبالغ مالية لا تعرف قيمتها، بالإضافة إلى أجهزة كمبيوتر شخصية، مشيرا إلى أن نجل الرئيس المعزول كان مطلوبا على ذمة قضية فض اعتصام رابعة.

ولفت المتحدث ذاته إلى أنه سيحال مباشرة للمحاكمة في القضية المنظورة حاليا أمام القضاء، ولن يحال للتحقيق أمام النيابة، ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضية أخرى.