الدنمارك تعتزم إرسال جنود إلى سوريا لمحاربة تنظبم "داعش" الإرهابي

تعتزم الدنمارك إرسال نحو 60 عنصرا من أفراد القوات الخاصة للمشاركة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي "داعش" في سوريا.

وقال وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسن، إنه "بناء على طلب من التحالف الدولي قررت الحكومة توسيع نطاق مهام قواتنا الخاصة في العراق وسوريا".

وعبر الوزير الدنماركي عن سعادته بكون أغلب أعضاء البرلمان أيدوا هذه الخطوة، مضيفا أن الجنود الدنماركيين سيعملون في المنطقة الحدودية مع العراق.

واعتبر أن قتال تنظيم "داعش" الإرهابي يشكل أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية والأمنية لبلاده، مشيرا إلى أن التحالف الدولي طلب من الدنمارك إرسال قوات عسكرية إلى سوريا.

ومن المنتظر أن تسمح الدنمارك لفرقاطة بالعمل بشكل مشترك مع حاملة طائرات أمريكية خلال الفترة من فبراير إلى ماي المقبلين.

وتعتبر الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي، من ضمن البلدان المشاركة في العملية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي وتتوفر على جنود في يعملون في قاعدة عسكرية بالعراق، بالإضافة إلى سبع طائرات من طراز "إف-16".

وكانت الدنمارك قد وافقت في أبريل الماضي على إرسال جنود، من ضمنهم أفراد من القوات الخاصة إلى المنطقة.