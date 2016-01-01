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احباط عملية انتحارية داخل احد مقاهي بيروت

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 32 دقيقة مضت
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احباط عملية انتحارية داخل احد مقاهي بيروت

 

قبض عناصر في الجيش على انتحاري قبل أن يفجر نفسه السبت داخل مقهى مزدحم في بيروت على ما أعلنت مصادر في قوى الأمن اللبنانية لوكالة فرانس برس.

وألقي القبض على الرجل حوالى الساعة 21,00 ت غ بعد دخوله مقهى في شارع الحمرا الراقي غرب بيروت.

وأشارت المصادر التي اشترطت عدم كشف هويتها إلى أن الانتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا وتم رصده من قبل جنود يسيرون منذ اسابيع دوريات في ذلك الشارع.

وأصيب الانتحاري خلال اعتقاله عندما طرحه عدد من العسكريين أرضا لمنعه من تفجير حزامه، ونقل الى مستشفى مجاور للعلاج قبل استجوابه.

وتحدث مراسل فرانس برس في الحمرا عن انتشار امني كثيف في المنطقة بينما اغلق المقهى وعدد اخر من المطاعم ابوابه.

واعيد فتح الشارع امام المارة بعد ساعة من نحو ساعة من عملية الاعتقال. 

شهد لبنان في السنوات الماضية عددا من التفجيرات بعضها على خلفية الحرب بسوريا.

 
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