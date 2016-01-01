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أنباء عن إصابة بشار الأسد في عينه اليسرى

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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أنباء عن إصابة بشار الأسد في عينه اليسرى

 

أكدت مصادر في العاصمة الروسية، موسكو، أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قد أصيب على مستوى عينه اليسرى، بتشنج عصبي، نتيجة الضغوط النفسية التي يواجهها منذ خمس سنوات.

وكشفت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، نقلاً عن مصادر روسية، إن الأسد بدأ يشعر بالإنهاك بعد خمس سنوات من الحرب والتوتر.

وجاء في تقرير للصحيفة، بعنوان “تزايد مشكلات بوتين نتيجة دعمه للأسد في سوريا”، ونقلاً عن مصادر في موسكو، أن الرئيس الروسي، قد بدأ “تقدير ارتفاع كلفة الإبقاء على الأسد في سدة الحكم بالقوة، ولعله باشر البحث عن صيغة تحفظ ماء الوجه و”تخرجه من هذا المأزق بسلاسة”.

ولهذا السبب يلمّح المسؤولون الروس، الذين يتحدثون سراً، إلى أن الأسد “يشعر بالإنهاك بعد خمس سنوات من الحرب والتوتر”، وربما أصيب بتشنج عصبي في عينه اليسرى، نتيجة “للضغوط النفسية”، كما قالت الصحيفة.

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