الجالية المغربية بألمانيا في ورطة بعد اعتقال داعشيين مغربيين

أعلن الإدعاء العام الألماني اليوم الثلاثاء عن إلقاء القبض على شقيقين في بون، غرب ألمانيا. وحسب الشرطة فقد تم تفتيش منزلهما والقبض على الشقيقين، رشيد (25 عاماً) وخالد ب. (24 عاماً). وحسب الإدعاء العام فإن الشقيقين يحملان الجنسيتين الألمانية والمغربية.

وقد ورد في أمر الاعتقال أن رشيد سافر عن طريق مصر وتركيا إلى سوريا في فبراير 2013، حيث انضم هناك لجبهة النصرة. وبعد انضمامه لجبهة النصرة تلقى رشيد تدريباً على القتال وعلى استخدام الأسلحة النارية لمدة أربعة أسابيع في منطقة إدلب السورية. ثم انتقل رشيد في مايو إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي.

وفي تلك الأثناء كان رشيد على تواصل مع أخيه الأصغر خالد، الذي أراد أن ينضم لجبهة النصرة. وقد سافر خالد من ألمانيا إلى سوريا في يوليو 2013، وانضم مباشرة إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، وليس لجبهة النصرة، حسب الإدعاء العام الألماني. وبعد تلقيه تدريبا عسكريا شارك في عمليات عسكرية للتنظيم الإرهابي.

ومن المنتظر أن يتم عرض الشقيقين اليوم الثلاثاء على قاضي التحقيق.