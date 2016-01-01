الرئيسية | دولية | العراق: هروب 30 قيادياً من داعش نحو الحدود السورية

العراق: هروب 30 قيادياً من داعش نحو الحدود السورية

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 36 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
العراق: هروب 30 قيادياً من داعش نحو الحدود السورية

 

أكد مصدر ميداني هروب العشرات من قادة داعش الأجانب من آخر خمسة أحياء محاصرة ومتبقية من الجانب الأيمن لمدينة الموصل، أبرزهم ما يسمى "والي الموصل"، فيما تمكنت مقاتلات "إف 16" العراقية من قتل عشرات الانتحاريين في تلعفر.

وقال النقيب في قوات جهاز مكافحة الإرهاب عدي سمير، بحسب صحيفة الصباح العراقية، إن "30 من أبرز قادة عصابات داعش الأجانب لاذوا بالفرار من الأحياء الخمسة المتبقية التي ما زالت تخضع لسيطرة هؤلاء الإرهابيين ضمن المحور الغربي للساحل الأيمن للموصل".

ولفت إلى أن "عناصر داعش المحليين سهلوا عملية هروب القادة العرب والأجانب في التنظيم الإرهابي فجر أمس بعجلات مدنية تحمل لوحات أرقام نينوى متسللة من أحياء مشيرفة وتموز والنجار والحاوي والرفاعي متوجهة نحو قضاء البعاج القريب من الحدود السورية هرباً من قواتنا الأمنية والعسكرية التي تواصل اندفاعها باتجاه تحرير هذه الأحياء". 

وأضاف النقيب سمير، أن سلاح الطيران نفذ ضربة جوية دقيقة استهدفت مقراً عسكرياً للعناصر التنظيم أدت إلى قتل ما يسمى "والي الموصل الجديد" الإرهابي نجم مال الله شهاب وكذلك القائد العسكري السوري الجنسية، عدنان خليل حيران خلال تواجدهما معاً في المقر ضمن حي تموز وقبل هروبهما.

 
مجموع المشاهدات: 103 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات