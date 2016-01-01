إسرائيل تقصف مستودعا للأسلحة الإيرانية قرب مطار دمشق الدولي
قال التلفزيون السوري إن إسرائيل قصفت موقعا عسكريا سوريا جنوب غربي مطار دمشق بالصواريخ فجر يوم الخميس.
وأضاف التلفزيون نقلا عن مصدر عسكري أن "العدوان الإسرائيلي" أسفر عن انفجارات بالموقع نتجت عنها خسائر مادية.
كانت مصادر من المعارضة المسلحة ومصادر إقليمية قالت إن إسرائيل قصفت مستودعا للأسلحة تديره جماعة حزب الله اللبنانية قرب مطار دمشق يوم الخميس.
وأضافت أن الهجوم استهدف أسلحة ترسلها إيران بانتظام على متن طائرات تجارية وطائرات شحن عسكرية.
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