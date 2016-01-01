الرئيسية | دولية | السعودية تتعمد استفزاز المغرب بخصوص قضية الصحراء وهذا ما قامت به قناة الحدث مرة أخرى

السعودية تتعمد استفزاز المغرب بخصوص قضية الصحراء وهذا ما قامت به قناة الحدث مرة أخرى

بواسطة أخبارنا المغربية 59 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
السعودية تتعمد استفزاز المغرب بخصوص قضية الصحراء وهذا ما قامت به قناة الحدث مرة أخرى

 

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

يبدو أن العلاقات المغربية السعودية لا تمر بأحسن أحوالها منذ اندلاع الأزمة الخليجية والموقف المحايد الذي اتخذته المملكة من القضية بعدما رفضت الاصطفاف إلى جانب حلف "الحصار" الذي تقوده السعودية.

فقد عادت قناة الحدث السعودية اليوم الجمعة وللمرة الثانية في أقل من  شهرين إلى بث روبورتاج قديم يعود إلى سنة 2016 يتحدث عن النزاع في  الصحراء المغربية، والتي وصفها في سابقة هي الأولى من نوعها الصحراء بـ”الصحراء الغربية”، كما لم تتوان القناة في التقرير في الترويج لأطروحة البوليساريو ووصفها للمغرب ب”القوة المحتلة”.

المثير للريبة في الأمر أن بث التقرير المصور جاء بدون مناسبة مما يدل على أن هناك نية مبيتة من أجل استفزاز المغرب والضغط عليه عبر "نقطة ضعفه" .

 

مجموع المشاهدات: 5558 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات