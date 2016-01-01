السعودية تتعمد استفزاز المغرب بخصوص قضية الصحراء وهذا ما قامت به قناة الحدث مرة أخرى

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

يبدو أن العلاقات المغربية السعودية لا تمر بأحسن أحوالها منذ اندلاع الأزمة الخليجية والموقف المحايد الذي اتخذته المملكة من القضية بعدما رفضت الاصطفاف إلى جانب حلف "الحصار" الذي تقوده السعودية.

فقد عادت قناة الحدث السعودية اليوم الجمعة وللمرة الثانية في أقل من شهرين إلى بث روبورتاج قديم يعود إلى سنة 2016 يتحدث عن النزاع في الصحراء المغربية، والتي وصفها في سابقة هي الأولى من نوعها الصحراء بـ”الصحراء الغربية”، كما لم تتوان القناة في التقرير في الترويج لأطروحة البوليساريو ووصفها للمغرب ب”القوة المحتلة”.

المثير للريبة في الأمر أن بث التقرير المصور جاء بدون مناسبة مما يدل على أن هناك نية مبيتة من أجل استفزاز المغرب والضغط عليه عبر "نقطة ضعفه" .