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كلميم.. توقيف حوالي 75 شخصا لصلتهم بأفعال إجرامية متنوعة خلال شهر شتنبر الجاري

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية لكلميم حوالي 75 شخصا خلال شهر شتنبر الجاري، لصلتهم بأفعال إجرامية متنوعة.

وحسب مصدر أمني، فإن التدخلات النوعية لهذه المصالح مكنت من توقيف هؤلاء الأشخاص، منهم 20 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل جرائم تتعلق، على الخصوص، بإصدار شيكات بدون رصيد والسرقات الموصوفة وترويج المخدرات ومسكر ماء الحياة والإكراهات البدنية، فيما ال55 الآخرون ضبطوا متلبسين بارتكاب جنايات أو جنح مختلفة .

وأشار المصدر ذاته إلى أنه موازاة مع نفس التدخل، تمكنت عناصر الأمن ذاتها أول أمس الثلاثاء، من إيقاف شخصين لتورطهما في السرقة بواسطة السلاح الأبيض باستعمال دراجة نارية.

وأضاف أن الظنينين، وهما من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقات الموصوفة ، كانا يتربصان في الساعات الأولى من كل صباح بالضحايا، وخاصة الفتيات، حيث يتم تهديدهن بالسلاح الأبيض وسلب ما بحوزتهن .

وأشار إلى أنه تم وضع المشتبه بهما تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما، مضيفا أن الضحايا تعرفوا على الظنينين، فيما لازال البحث جاريا على شريك لهما.

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