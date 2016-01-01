المغرب مؤهل لأن يشكل أرضية لوجيستية هامة للمنتوجات الماليزية في إفريقيا (المغرب تصدير)

أكدت مؤسسة المغرب تصدير أن المغرب مؤهل لأن يشكل أرضية لوجيستية هامة لاستقبال وتخزين وتوزيع المنتوجات الماليزية في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط و حوض المتوسط وذلك من خلال عرض لوجيستيي مندمج توفره المنطقة الحرة لميناء طنجة المتوسط.



وأوضح بلاغ للمؤسسة حول النتائج الأولية لبعثته الاستكشافية في ماليزيا، يومي 17 و18 أكتوبر الجاري بكوالالمبور، أن هذه النتائج تكشف أن مجال التجارة الالكترونية المغربي لقي اهتماما مؤكدا لدى الفاعلين الماليزيين، مشيرا إلى أن المدينة الذكية سيبرجايا، التي تمثل فرصة هامة بالنسبة للأرضية التجارية "ميد إن موروكو" لولوج السوق الآسيوية، تتيح العديد من المزايا والخدمات من أجل إحداث بنية مغربية في كوالالمبور لتوزيع المنتوجات المغربية في سائر أنحاء آسيا.



وأضاف أن فاعلين ماليزيين اثنين آخرين أعربا عن اهتمامهما الكبير بالتوقيع على شراكة تكنولوجية في المغرب من خلال شريك محلي يتولى تسويق خدماتهما في المغرب وباقي بلدان إفريقيا والشرق الأوسط.



ويتعلق الأمر ،حسب المغرب تصدير، بنشر نظام معلوماتي مندمج "هيلثكير" يهدف الى ربط المرضى بأطبائهم المعالجين.



وفي مجال تكنولوجيا الإعلام والتواصل، ذكر البلاغ أنه سيتم قريبا التوقيع على اتفاقية شراكة من أجل إرساء نظام لتدبير المحتوى يتعلق بالبيئة "ديجيتال فوريست"، مبرزا أن هذا النظام موجه لإنتاج وتدبير المعلومة حول الأشجار والغابات باستعمال تحديد الموقع الجغرافي والأدوات التفاعلية الثلاثية الأبعاد بهدف تثمين التراث الوطني في ما يتصل بالخصوصيات البيولوجية والاقتصادية للأشجار النادرة بالمغرب كأركان والأرز.



وأضاف المصدر ذاته أن غرفة التجارة العربية الماليزية وكذا جمعية المقاولين الأفارقة والماليزيين تقترح أيضا شراكات من أجل إحداث سوق مغربية في ماليزيا موجهة أساسا لشبكاتهم الخاصة برجال الأعمال والمستوردين مشيرا الى أن "زيلزار" التي تعد أول أرضية للتجارة الالكترونية الحلال على المستوى العالمي، توفر لجميع أعضاء أرضية "ميد إن موروكو" إمكانية وضع مرجع لمنتوجاتهم مجانا وبشكل فوري على هذه الأرضية. وبخصوص المشاريع النسائية، ذكر البلاغ أن اللقاء بين جمعية النساء المقاولات بالمغرب ونظيرتها الماليزية خول برمجة بعثة للنساء المقاولات الماليزيات ستحل بالمغرب بمناسبة انعقاد منتدى "المبادرات الاقتصادية للنساء بالجنوب" في مارس 2017.



وحسب البلاغ، فإن الصناعة الصيدلية توفر امكانيات هامة في هذه السوق بالنسبة للمختبرات المغربية لأن ماليزيا تستورد 70 في المئة من حاجياتها من الأدوية.



كما يرتقب، وفق المصدر ذاته، إبرام شراكة بين جمعية النساء المقاولات بالمغرب والمجلس الوطني للمنظمات النسائية في ماليزيا الذي يضم أزيد من مئة جمعية، هدفها تبادل التجارب والمعلومات حول أنشطة أعضاء الهيئتين.



وأضافت المؤسسة أن صندوقين استثماريين آسيويين ابديا رغبتهما في الاستثمار في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال وتطبيقات الهاتف المحمول بشراكة مع مقاولات مغربية.



وتم تنظيم هذه البعثة، التي تأتي في إطار تعزيز التنسيق في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، بتعاون وثيق مع سفارة المملكة المغربية بكوالالمبور.



وضمت البعثة، الأولى من نوعها التي ينظمها المغرب تصدير بالسوق الماليزية، ممثلي القطاعين العام والخاص، من خلال الوكالة المغربية لتطوير اللوجيستيك، وجمعية المصدرين المغاربة، وجمعية النساء المقاولات بالمغرب، والفدراليات والجمعيات المهنية القطاعية، خاصة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال وترحيل الخدمات، والصناعة الصيدلية، وصناعة البلاستيك، وصناعات الجلد، والبناء والأشغال العمومية، والتجارة الالكترونية.