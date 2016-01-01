مكناس.. المصادقة على 19 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تفوق 17 مليون درهم

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة مكناس في اجتماعها ، اليوم الجمعة ، على 19 مشروعا يندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يقارب غلافها المالي 17 مليون و341 ألف و422 درهما.



وتتوزع هذه المشاريع التي تصل مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيها إلى 13 مليون و55 ألف و918 درهما، بين جماعة مكناس (11 مشروعا) والبرنامج القروي (مشروعان)، والبرنامج الأفقي (ستة مشاريع).



وتتمثل المشاريع الخاصة بجماعة مكناس (غلاف إجمالي 14 مليون و177 ألف و83 درهما، منها 12 مليون و118 ألف و928 مساهمة من المبادرة)، في تهيئة مدرسة "ولادة بنت المستكفي"، وإحداث ملعب رياضي للقرب بثانوية الإمام مالك (سيدي بابا)، وتهيئة الطريق الرابطة بين حي اليمن وقدماء المحاربين، وتهيئة وتوسيع قاعة الجمباز بالمركب الرياضي 20 غشت (عين شبيك)، وإتمام أشغال بناء قاعة مغطاة بباب بوعماير، وتجهيز قاعة المسرح بالمدينة القديمة، وإحداث ملعب متعدد الاختصاصات بمدرسة "مصطفى المعني"، وتجهيز المركز السوسيو-ثقافي (حي الإنارة)، وتجهيز المركز الصحي المندمج لتتبع مرضى السكري (برج مولاي عمر)، واقتناء سيارتين للنقل المدرسي لفائدة جمعية (حي وجه عروس)، وتجهيز ورشتين للتأهيل الحرفي بالمركب التربوي الاجتماعي (حي أكدال).



ويتعلق البرنامج القروي بفتح وتهيئة المسلك الرابط بين الطريق الإقليمية 7004 ودوار ظهر الخلف دندانة سيدي موسى، واقتناء حافلة للنقل الرياضي لفائدة الجمعيات الرياضية التابعة لجماعة الدخيسة (بغلاف مالي قدره مليون و351 ألف و432 درهما تساهم فيه المبادرة بمليون و300 ألف درهما).



أما البرنامج الأفقي الذي تساهم في تمويل مشاريعه الستة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب806 ألف و990 درهما من أصل غلافه الإجمالي (مليون و812 ألف و907 درهما)، فيشمل اقتناء سيارة إسعاف مجهزة لفائدة طلبة جامعة المولى إسماعيل، وتنظيم ورشات الفنون الحضرية، وتجهيز مقر التأهيل الحرفي التابع لجمعية (تيسوريفين)، وتجهيز مركز التأهيل الحرفي التابع لجمعية (الوئام) للفصالة والخياطة والأشغال اليدوية، وتجهيز وحدة الفصالة والخياطة بالمركز السوسيو-ثقافي (البساتين)، وإحداث مركز سوسيو-مركزي للقرب بحي مرجان.



وشدد عامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار الذي ترأس الاجتماع، على أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كورش ملكي له انعكاسات إيجابية على الفئات المستهدفة.



ودعا السيد الصبار كافة الشركاء والمتدخلين إلى تسريع إنجاز البرامج المصادق عليها في إطار المبادرة حتى يكون لها وقعها على المستفيدين، وحتى تكون لها مصداقية عند الافتحاص لكون تمويلها متأت من مالية الإدارة الترابية.



وأكد على ضرورة أن تكون المشاريع موزعة بالتساوي بين مختلف مناطق العمالة مع الحرص على التزام النزاهة في انتقاء المستهدفين، وكذا على التقائية البرامج حتى تكون ناجعة.