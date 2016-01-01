مؤتمر مراكش سيشكل نقلة نوعية في تعاطي المجموعة الدولية مع اشكالية المناخ (مزوار)

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، رئيس مؤتمر (كوب 22 ) ، صلاح الدين مزوار، اليوم الجمعة بمرسيليا، أن مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ المقرر تنظيمه في نونبر المقبل بمراكش ، سيشكل نقلة نوعية على مستوى تعاطي المجموعة الدولية ، ومختلف الجماعات مع اشكالية المناخ.



وقال مزوار الذي ترأس بمعية نظيره الفرنسي جان مارك آيرو ،أشغال الاجتماع الثالث عشر ل"حوار 5 + 5 " لغرب المتوسط ، ان هذا اللقاء شكل مناسبة لاطلاع الوزراء المشاركين على تحضيرات المغرب لاحتضان مؤتمر (كوب22 )، مؤكدا ان المملكة على أتم الاستعداد لضمان نجاح هذا الحدث الهام.



وأضاف انه تم ايضا خلال هذا الاجتماع ابراز التقدم المحرز هذه السنة في مجال التصدي لتأثير التغيرات المناخية مع المصادق على اتفاق باريس الذي يتعين ان يدخل حيز التنفيذ بداية نونبر المقبل، مشيرا الى ان هذا المسعى يسير ضمن توجه عملي سار المغرب على منواله منذ البداية.



يشار الى ان هذا الاجتماع خصص لبحث مختلف الازمات الاقليمية، وخاصة في سوريا و ليبيا والعراق ومنطقة الساحل ، والشرق الاوسط، فضلا عن السبل الكفيلة بمحاربة التطرف والارهاب.



واضاف ان المشاركين في الاجتماع تطرقوا ايضا لانتظارات الشباب ( حركية ، تكوين، تشغيل).



ويضم حوار 5 +5 الذي انشىء سنة 1991 كلا من اسبانيا ، وفرنسا، وايطاليا ومالطا والبرتغال ،شمال المتوسط، و المغرب والجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا ،جنوب المتوسط.