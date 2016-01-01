المدير العام ل(المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية) يؤكد الانخراط الإيجابي للمغرب في دعم القضايا العربية الكبرى

أكد المدير العام ل(المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية)، السيد محمد توفيق ملين، الانخراط الإيجابي للمغرب في دعم القضايا العربية الكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وفي العمل الدؤوب من أجل تطوير التعاون العربي على كافة المستويات، وفق مقاربة متجددة تكفل مصالح كافة الأطراف وترقى الى مستوى تطلعات الشعوب.



وقال محمد توفيق ملين، في مداخلة ألقاها في ندوة نظمها (مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ) أمس الخميس في القاهرة، حول التهديدات الإقليمية للأمن القومي العربي، إن المغرب يولي أهمية كبرى لوحدة الدول العربية واستقرارها وسلامة أراضيها، باعتبار ذلك مبدأ أساسيا لخلق مناخ مناسب للعمل العربي المشترك بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة والاعتبارات المصلحية الظرفية .



وأضاف أن المغرب، في صلب العمل العربي المشترك، لم يتوان عن دعمه الفعلي للعملية العسكرية في اليمن في إطار الدفاع عن الشرعية وردع الأطماع التوسعية لبعض القوى الإقليمية، مشيرا إلى أنه بالإضافة الى انخراطه المسؤول في التحالف الدولي ضد الإرهاب، والدور الذي ما فتئ يضطلع به في مجال حفظ الأمن و السلم العالميين، تمكن المغرب من تطوير مقاربة أمنية متعددة الأبعاد ترتكز على سياسة صارمة تجعل من أمن الإنسان أحد أهم مرتكزاتها.



وأكد كذلك أن المغرب لعب دورا محوريا في تقليص هوة الخلاف بين الفرقاء الليبيين و التوصل الى اتفاق الصخيرات كمرجعية اساسية لحل الأزمة التي يتخبط فيها هذا البلد العربي.



وفي ما يخص جانب الأمن الاقتصادي، قال المدير العام ل(المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية) إن المغرب، بحكم سياسة الانفتاح التجاري وتشجيع الاستثمارات التي ينهجها، يولي أهمية كبرى لإرساء سوق اقتصادية عربية مشتركة، تشكل قاطرة للتنمية ورافعة للتنويع الاقتصادي من أجل تحسين تنافسية البلدان العربية ودعم تموقعها في النظام الاقتصادي العالمي.