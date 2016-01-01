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المكتب الوطني للسكك الحديدية يشرع في تهيئة أشغال عصرنة تجهيزات التشوير بمحطة تمارة

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 27 دقيقة مضت
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أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه شرع في تهيئة أشغال عصرنة تجهيزات التشوير بمحطة تمارة.

وأوضح المكتب في بلاغ له، اليوم الجمعة، أن هذه الأشغال تندرج في إطار مشروع الرفع من الطاقة الاستيعابية للخط السككي الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة، والمتمثلة أساسا في تثليت السكة وتجديد مكوناتها، وتحسين مستوى سلامة عبور المنشآت السككية.

وأبرز البلاغ، أن المكتب، اتخذ لهذا الغرض، التدابير اللازمة من أجل التخفيف من تأثير هذه الأشغال على حركة سير القطارات، حيث ستعرف تلك التي تعبر محطة تمارة تمديدا لمدة السفر ببضع دقائق، وذلك خلال الفترة ما بين يوم الأربعاء 26 أبريل ويوم الأربعاء 31 ماي 2017.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المكتب، ووعيا منه بالإزعاج المترتب عن هذه الأشغال، يتقدم باعتذاره لزبنائه الكرام ويدعوهم إلى الاستعلام لدى أعوان المكتب بالمحطات وعلى متن القطارات أو عبر الاتصال بمركز خدمة الزبناء عبر الرقم 2255، والملصقات المتواجدة بالمحطات السككية.

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