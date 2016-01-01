اليزمي : السياسة التي اعتمدها المغرب في تدبير ملف الهجرة جعلته بلدا متميزا في هذا المجال
أكد السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساء أمس الجمعة في الدار البيضاء، أن السياسة التي اعتمدها المغرب في تدبير ملف الهجرة ، في عالم أضحت فيه هذه القضية اساسية ، جعلته بلدا متميزا .
وأوضح السيد اليزمي في مدلخلة له خلال لقاء نظمته مؤسسة (الأخوين) بتعاون مع مؤسسة (كونراد ادناور) الألمانية حول موضوع " المغرب أرض استقبال .. الحصيلة و الافاق "، أنه في ظل ظرفية تعرف تدفقا لموجات الهجرة ، جنوب- جنوب ، تزيد عن 50 في المائة ، تميز المغرب في التعاطي مع هذه القضية بفضل السياسية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال .
و بعد أن ذكر بالمسلسل الذي قاد الى اطلاق السياسة التي اعتمدها المغرب في تدبير ملف الهجرة القائمة على مقاربة حقوقية و إنسانية ، أكد السيد اليزمي أنه بالرغم من المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية ، كانت للمغرب الشجاعة في تبني سياسة جديدة لتدبير ملف الهجرة .
من جهته ، سجل الممثل الدائم لمؤسسة (كونراد ادناور) في المغرب السيد هلموت ريفلد أن مقاربة قضية الهجرة التي تعتمد غالبا بعدا أمنيا ، أضحت متجاوزة ، مبرزا التحديات التي يتعين على بلدان الجنوب رفعها وخاصة في مجال تدبير موجات الهجرة .
و لاحظ في هذا السياق ، أن المغرب تحول من بلد مصدر للمهاجرين ،و محطة عبور وخاصة للمهاجرين المنحدرين خاصة من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، الى بلد استقبال و اقامة لهؤلاء المهاجرين .
وأضاف أ تغيير أنماط الهجرة خلال السنوات العشر الأخيرة مهدت الطريق لوقوع تغيرات ذات طبيعة اقتصادية وديمغرافية وقانونية ،و التي لن تهم المغرب فحسب بل أيضا جميع دول شمال أفريقيا.
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