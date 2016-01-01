اشتوكة ايت باها.. رصد أزيد من 14 مليون درهم لإنجاز 86 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

صادقت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم اشتوكة ايت باها، مؤخرا، على إنجاز 86 مشروعا ، بغلاف مالي قدره 14 مليون و 600 ألف درهم، وذلك في إطار مختلف برامج المبادرة الوطنية برسم سنة 2017.



وحسب المعطيات الصادرة عن قسم العمل الاجتماعي بالعمالة ، فإن هذه المشاريع تتوزع بين البرنامج الأفقي ب 47 مشروعا ، بتكلفة مالية قدرها 6 ملايين درهم، وبرنامج محاربة الفقر في الوسط القروي بمجموع 38 مشروعا ، رصد لها غلاف مالي بقيمة 7 ملايين درهم .



وحسب المصدر نفسه ، فقد صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في هذا الإطار أيضا على برمجة مشروع واحد موجه لمحاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري ، ويخص تهيئة حي التوامة بمدينة بيوكرى ، بغلاف مالي قدره 1 مليون و600 ألف درهم.



وأكد عامل إقليم اشتوكة ايت باها، السيد جمال خلوق، في كلمة له خلال اجتماع اللجنة، على أهمية انخراط مختلف المتدخلين في إنجاح أوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من سلطات عمومية ، ومصالح خارجية ، ومنتخبين ونسيج جمعوي، مع التركيز على ضرورة استحضار مبدأ الالتقائية عند اقتراح وإنجاز المشاريع.



وشدد عامل الإقليم على ضرورة الحرص على المواكبة التقنية والمالية لحاملي المشاريع ، والإنصات إلى نبض الساكنة المحلية لتحديد الأولويات .



كما دعا السيد جمال خلوق إلى ضرورة إعمال مقاربة جديدة لمواكبة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، ومراعاة مدى مساهمتها في تحسين مؤشرات التنمية بالجماعات المستهدفة ، وتحقيق مبدأ الحكامة في مختلف التدخلات ، والانكباب على المشاريع ذات الوقع الإيجابي على الساكنة ، خصوصا في المناطق التي تعاني من العزلة والتهميش.