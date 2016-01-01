توقيع مذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران المدني بين المغرب والمملكة المتحدة

تم أمس الخميس بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران المدني بين المغرب والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.



وتتوخى هذه المذكرة التي وقعها وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، السيد محمد ساجد، والقائم بالأعمال المكلف بمهمة بسفارة المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية بالرباط، السيد ويليام هوبكينسون، تعزيز التعاون والمساعدة في مجال أمن الطيران المدني، من خلال عقد اجتماعات دورية وتبادل التجارب والخبرات في مجال التكنولوجيات والتقنيات الحديثة المعمول بها حاليا في ميدان أمن الطيران المدني.



وتروم هذه المذكرة، التي يلتزم بموجبها الطرفان بترجمة جهودهما وتعزيز علاقاتهما في مجال أمن الطيران المدني، أيضا إقامة أنشطة تدريبية ودورات تكوينية في هذا الشأن وكذا تبادل زيارات أمن الطيران وتقييم التدابير والإجراءات الأمنية المطبقة على الرحلات الجوية من وإلى مطارات كلا الطرفين.



وحسب وثيقة للوزارة، سيعزز هذا التعاون المكانة المتميزة التي يحتلها المغرب على مستوى منطقة شمال إفريقيا بالنظر لاستقراره الأمني والاقتصادي، والبنيات التحتية للمطارات المضاهية لمثيلاتها بالدول الأوروبية، والتي جعلت منه وجهة سياحية بامتياز.



وتندرج مذكرة التفاهم هاته في إطار تقوية التعاون الثنائي بين المغرب والمملكة المتحدة في مجال أمن الطيران الميدني، نظرا للخط التصاعدي الذي يشهده القطاع السياحي المتمثل في ارتفاع عدد السياح البريطانيين الوافديين على المغرب سنويا، بالإضافة إلى تزايد عدد الرحلات الجوية ما بين المملكتين (حولي 176 رحلة شهريا)، وضرورة وضع إطار للتعاون المستدام في مجال الطيران المدني لمواجهة التهديدات الأمنية.



وأكد السيد ساجد في كلمة بالمناسبة، أن هذه المذكرة ستمكن من تعزيز التعاون الثنائي في مجال أمن الطيران المدني، مسجلا أن الفريقين عملا لمدة شهر على إعداد هذا الاتفاق الذي من شأنه مواصلة تقوية التعاون بين المملكة المتحدة والمغرب وتعزيز العلاقات في مجال الطيران.



وأشار إلى وجود شركات طيران بريطانية كبرى تؤمن الوجهات السياحية البارزة بالمغرب.







من جهته، أكد السيد هوبكينسون أن توقيع هذه المذكرة يمثل مرحلة جديدة في العلاقة بين المديرية العامة للطيران المدني وإدارة النقل البريطانية.



وأعرب المسؤول البريطاني عن رغبته في رؤية العلاقات بين البلدين تتعزز على مستويات مختلفة، مشيرا إلى أن الجانبين قاما خلال السنوات الأخيرة بإعداد سلسلة من برامج التعاون في مجال أمن الطيران.



يذكر أن المديرية العامة للطيران عقدت عدة اجتماعات عمل مع الجهات المعنية، بما في ذلك أعضاء من اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني، وممثلين عن الجانب البريطاني، وذلك بغية تحديد بنود هذه المذكرة بشكل تشاوري.