شباط يعلن عن تأييده للمرشح الأمريكي ترامب وهذا ما دفعه لحضور تجمعه الانتخابي بأوهايو
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
كشف الأمين العام لحزب الاستقلال عن بعض كواليس حضوره لتجمع انتخابي نظمه الحزب الجمهوري الأمريكي بقيادة دونالد ترامب بولاية أوهايو، وذلك خلال تصريح إذاعي أدلى به.
شباط قال أن حزب الاستقلال هو الحزب العربي الوحيد الذي تلقى دعوة لحضور فعاليات مؤتمر ترامب، مضيفا أنه ومن أجل الدخول إلى قلب القاعة حيث سيلقي المرشح الرئاسي كلمته كان عليه دفع حوالي مليون سنتيم.
هذا وأعلن شباط عن مساندته لترامب في السباق الرئاسي مؤكدا أن فوزه سيكون مفيدا جدا للمغرب ولقضية الصحراء.
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