هل قامت الداخلية بتشتيت القاعدة الانتخابية للبيجيدي ؟
أخبارنا المغربية
في عددها الصادر غدا، قالت صحيفة أخبار اليوم، أن وزارة الداخلية قامت بتشتيت القاعدة الانتخابية لـ"البيجيدي" بعد استطلاع حول تصويتها في 2015.
وقال عبد الحق العربي، المسؤول عن ملف الانتخابات إن "الحزب توصل بمعطيات تهم العديد من مناطق المغرب، تفيد بأن السلطات قامت بإعادة توزيع الناخبين على مكاتب تصويت، وأن هناك مواطنين كانوا يصوتون قرب مقرات سكناهم، فتم إبعادهم إلى مكاتب بعيدة، ما يشجع العزوف عن التصويت".
و في نفس السياق كتب عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط سلا قنيطرة، على حائطه في الفيسبوك قائلا: "منذ نقل تسجيلي في اللوائح الانتخابية إلى الرباط حيث أقطن منذ أزيد من عشر سنوات وأنا أصوت في مكتب بالثانوية المحاذية لمسكني، وبعد المراجعة الأخيرة ورغم أنني لم أغير السكن ولم أطلب تغيير قيدي، فقط تم تغيير مكتب التصويت إلى مؤسسة تبعد ببضع كيلومترات عن مقر إقامتي، وفي حي لا تربطني به أية علاقة".
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