الرئيسية | سياسة | الأمير مولاي هشام يتوقع فوز العدالة والتنمية وهذا هو السبب...

الأمير مولاي هشام يتوقع فوز العدالة والتنمية وهذا هو السبب...

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الأمير مولاي هشام يتوقع فوز العدالة والتنمية وهذا هو السبب...

 

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

في مقال له نشرته صحيفة لوبسيرفاتور الفرنسية، تطرق الأمير العلوي "المغضوب عليه" مولاي هشام عن الصراع الانتخابي الدائر حاليا في المغرب بين الأحزاب كاشفا عن توقعاته بخصوص النتائج التي ستسفر عنها صناديق الاقتراع.

مولاي هشام اعتبر أن بنكيران سيخرج منتصرا مرة أخرى من المعركة الانتخابية ليقود الحكومة في ولاية ثانية، وذلك بسبب الخدمات التي قدمها ولازال يقدمها للقصر وللمؤسسات المالية الأجنبية بفضل سياساتها التقشفية.

وأكد مولاي هشام أن محاولات البيجيدي نيل ثقة ورضى المؤسسة الملكية جعلته يقدم لها خدمات كبيرة، وبالتالي فإن الانتخابات القادمة ستسفر فقط عن بعض التغيير بخصوص علاقته بها فقط.

مجموع المشاهدات: 1636 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات