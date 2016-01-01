الأمير مولاي هشام يتوقع فوز العدالة والتنمية وهذا هو السبب...

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

في مقال له نشرته صحيفة لوبسيرفاتور الفرنسية، تطرق الأمير العلوي "المغضوب عليه" مولاي هشام عن الصراع الانتخابي الدائر حاليا في المغرب بين الأحزاب كاشفا عن توقعاته بخصوص النتائج التي ستسفر عنها صناديق الاقتراع.

مولاي هشام اعتبر أن بنكيران سيخرج منتصرا مرة أخرى من المعركة الانتخابية ليقود الحكومة في ولاية ثانية، وذلك بسبب الخدمات التي قدمها ولازال يقدمها للقصر وللمؤسسات المالية الأجنبية بفضل سياساتها التقشفية.

وأكد مولاي هشام أن محاولات البيجيدي نيل ثقة ورضى المؤسسة الملكية جعلته يقدم لها خدمات كبيرة، وبالتالي فإن الانتخابات القادمة ستسفر فقط عن بعض التغيير بخصوص علاقته بها فقط.