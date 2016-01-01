ديمقراطية " البيجيدي " : مقرب من بنكيران يفرض تحكمه على القواعد باعتلائه لائحة المصباح لـ 5 مرة على التوالي

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

من بين أبرز مظاهر التحكم التي أثارت انقساما في البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية بمدينة تمارة ، تزكية موح الرجدالي وكيلا للائحة الحزب بدائرة الصخيرات تمارة، ضدا على إرادة القواعد التي اختارت بالإجماع السيد عبد العزيز العايض، وكيلا للائحة المصباح ، قبل ان يتدخل الامين العام للحزب ، حسب مصادر من داخل الحزب ، ليفرض الرجدالي مرة أخرى ، الأمر الذي أثار موجة غضب داخلية ، خاصة في التيار المحسوب على السيد عبد العزيز العايض .

و كان الرجدالي قد استفاد خمس مرات متتالية من صفة وكيل للائحة حزب العدالة والتنمية ، منحته على التوالي منصب رئيس الجماعة الحضرية تمارة مرتين ، و نائب برلماني لولايتين تشريعيتين ، و ها هو اليوم ينافس للمرة الثالثة على التوالي من أجل الفوز بمقعد برلماني .

في هذا السياق ، التقينا يوم أمس بموح الرجدالي خلال حملة حزبه بجماعة الصباح ، وطرحنا عليه نفس السؤال : " واش كاين غير انت في فرع البيجيدي ديال تمارة .. يعني مكاينش شي شخص آخر يستحق يكون وكيل اللائحة ؟ " … الجواب : " القواعد هي التي اختارت موح ، و انا هنا لخدمة الساكنة التي ستضع ثقتها في الحزب " .