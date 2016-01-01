ديمقراطية " البيجيدي " : مقرب من بنكيران يفرض تحكمه على القواعد باعتلائه لائحة المصباح لـ 5 مرة على التوالي
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
من بين أبرز مظاهر التحكم التي أثارت انقساما في البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية بمدينة تمارة ، تزكية موح الرجدالي وكيلا للائحة الحزب بدائرة الصخيرات تمارة، ضدا على إرادة القواعد التي اختارت بالإجماع السيد عبد العزيز العايض، وكيلا للائحة المصباح ، قبل ان يتدخل الامين العام للحزب ، حسب مصادر من داخل الحزب ، ليفرض الرجدالي مرة أخرى ، الأمر الذي أثار موجة غضب داخلية ، خاصة في التيار المحسوب على السيد عبد العزيز العايض .
و كان الرجدالي قد استفاد خمس مرات متتالية من صفة وكيل للائحة حزب العدالة والتنمية ، منحته على التوالي منصب رئيس الجماعة الحضرية تمارة مرتين ، و نائب برلماني لولايتين تشريعيتين ، و ها هو اليوم ينافس للمرة الثالثة على التوالي من أجل الفوز بمقعد برلماني .
في هذا السياق ، التقينا يوم أمس بموح الرجدالي خلال حملة حزبه بجماعة الصباح ، وطرحنا عليه نفس السؤال : " واش كاين غير انت في فرع البيجيدي ديال تمارة .. يعني مكاينش شي شخص آخر يستحق يكون وكيل اللائحة ؟ " … الجواب : " القواعد هي التي اختارت موح ، و انا هنا لخدمة الساكنة التي ستضع ثقتها في الحزب " .
شاشة أخبارنا
فيديو.. 10 اشياء لم نكن نعرف سبب وجودها .!
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر 10 اشياء لم نكن نعرف سبب وجودها، ولا كيفية استعمالها . كما ان الفيديو يوضح طرق استعمالها الصحيحة، ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟