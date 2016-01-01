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المرزوقي: الحكام العرب عاملوني بحذر و الملك محمد السادس عاملني بتقدير

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 25 دقيقة مضت
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المرزوقي: الحكام العرب عاملوني بحذر و الملك محمد السادس عاملني بتقدير المرزوقي: الحكام العرب عاملوني بحذر و الملك محمد السادس عاملني بتقدير

 أخبارنا المغربية : متابعة 

قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، إن الحكام العرب تعاملوا معه خلال فترة رئاسته للجمهورية التونسية بعد الثورة بكثير من الحذر و التحفظ، خصوصا أنه جاء بطريقة مخالفة لرئاسة دول عربية، أي عبر توافق سياسي بعد ثورة شعبية.

و أضاف المرزوقي خلال استضافته عبر قناة "الجزيرة" القطرية، "منهم من تعامل معي بكل احترام وتقدير، كجلالة الملك محمد السادس، و أمير قطر و الرئيس بوتفليقة".

وبخصوص المغرب، يقول المرزوقي: ".. المغرب واحد من الدول التي تعرف تحولات كبيرة بفضل قيامها بإصلاحات حقيقية"، مؤكدا أن "تونس في عهد بن علي ظلت على حالها بسبب الفساد و الاستبداد".

واسترسل المرزوقي: "مستقبل تونس في إفريقيا، وهذا أمر فهمه إخوتنا في المغرب فتوجهوا إلى القارة الافريقية، وأنا قلت نفس الشيء بالنسبة لتونس، لا بد أن نتوجه لافريقيا".

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