المرزوقي: الحكام العرب عاملوني بحذر و الملك محمد السادس عاملني بتقدير
أخبارنا المغربية : متابعة
قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، إن الحكام العرب تعاملوا معه خلال فترة رئاسته للجمهورية التونسية بعد الثورة بكثير من الحذر و التحفظ، خصوصا أنه جاء بطريقة مخالفة لرئاسة دول عربية، أي عبر توافق سياسي بعد ثورة شعبية.
و أضاف المرزوقي خلال استضافته عبر قناة "الجزيرة" القطرية، "منهم من تعامل معي بكل احترام وتقدير، كجلالة الملك محمد السادس، و أمير قطر و الرئيس بوتفليقة".
وبخصوص المغرب، يقول المرزوقي: ".. المغرب واحد من الدول التي تعرف تحولات كبيرة بفضل قيامها بإصلاحات حقيقية"، مؤكدا أن "تونس في عهد بن علي ظلت على حالها بسبب الفساد و الاستبداد".
واسترسل المرزوقي: "مستقبل تونس في إفريقيا، وهذا أمر فهمه إخوتنا في المغرب فتوجهوا إلى القارة الافريقية، وأنا قلت نفس الشيء بالنسبة لتونس، لا بد أن نتوجه لافريقيا".
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