هذا موقف اسبانيا بخصوص عودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكوبا

/ أشادت إسبانيا بعودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكوبا.



وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في بلاغ أمس الخميس أن " إسبانيا تشيد بعودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكوبا، البلدان الصديقان التي تجمعها بهما علاقات وثيقة".



وأعربت إسبانيا عن أملها في أن " تعود هذه المرحلة الجديدة بالنفع على الشعبين " المغربي والكوبي.



وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، قد أفادت، في بلاغ لها، بأن المملكة المغربية أعادت، يوم الجمعة الماضي، علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية كوبا، مؤكدة أن هذا القرار يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية من أجل دبلوماسية استباقية ومنفتحة على شركاء ومجالات جغرافية جديدة.



