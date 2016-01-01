الرئيسية | سياسة | زوجة الحواص صاحب اشاعة 17 مليار تظفر بمنصب مهم داخل جماعة حد السوالم

زوجة الحواص صاحب اشاعة 17 مليار تظفر بمنصب مهم داخل جماعة حد السوالم

بواسطة أخبارنا المغربية 37 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
زوجة الحواص صاحب اشاعة 17 مليار تظفر بمنصب مهم داخل جماعة حد السوالم

أخبارنا المغربية : الرباط 

فاز الاستقلالي  حكيم عفوت بمنصب رئيس المجلس الجماعي لبلدية حد السوالم التابعة للنفوذ الترابي لعمالة الرشيدية ، ليخلف زين العابدين حواص المعتقل أواخر الشهر الماضي، على خلفية قضايا فساد مالي، حيث تم اتهامه بتلقّي رشوة قدرت بـ 80 مليون سنتيم من أحد المنعشين العقاريين، إضافة إلى انتشار اشاعة الحصول على 17 مليار سنتيم داخل منزله .

و حصل حكيم  عفوت على 16 صوتا، فيما حصل منافسه عن حزب الأصالة والمعاصرة أحمد بن الطيبي على 13 صوتا.

و  أسفرت عملية التصويت على أعضاء بلدية حد السوالم التي جرت اليوم الأربعاء في ظل إجراءات أمنية مشددة ، عن اختيار عواطف بودريق زوجة الرئيس السابق، زين العابدين الحواص كنائبة أولى للرئيس الجديد 

يذكر أن حوّاص كان يشغل أيضا منصب نائب برلماني عن دائرة الرشيدية باسم حزب الاستقلال.

مجموع المشاهدات: 961 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات