زوجة الحواص صاحب اشاعة 17 مليار تظفر بمنصب مهم داخل جماعة حد السوالم
أخبارنا المغربية : الرباط
فاز الاستقلالي حكيم عفوت بمنصب رئيس المجلس الجماعي لبلدية حد السوالم التابعة للنفوذ الترابي لعمالة الرشيدية ، ليخلف زين العابدين حواص المعتقل أواخر الشهر الماضي، على خلفية قضايا فساد مالي، حيث تم اتهامه بتلقّي رشوة قدرت بـ 80 مليون سنتيم من أحد المنعشين العقاريين، إضافة إلى انتشار اشاعة الحصول على 17 مليار سنتيم داخل منزله .
و حصل حكيم عفوت على 16 صوتا، فيما حصل منافسه عن حزب الأصالة والمعاصرة أحمد بن الطيبي على 13 صوتا.
و أسفرت عملية التصويت على أعضاء بلدية حد السوالم التي جرت اليوم الأربعاء في ظل إجراءات أمنية مشددة ، عن اختيار عواطف بودريق زوجة الرئيس السابق، زين العابدين الحواص كنائبة أولى للرئيس الجديد
يذكر أن حوّاص كان يشغل أيضا منصب نائب برلماني عن دائرة الرشيدية باسم حزب الاستقلال.
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