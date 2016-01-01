الرئيسية | قضايا المجتمع | هجرة حوالي 1000 من أدمغة المغرب إلى أمريكا

هجرة حوالي 1000 من أدمغة المغرب إلى أمريكا

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هجرة حوالي 1000 من أدمغة المغرب إلى أمريكا هجرة حوالي 1000 من أدمغة المغرب إلى أمريكا

أخبارنا المغربية :

هاجر 994 مغربيا، أطباء وأساتذة باحثون وخبراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بواسطة القرعة، في العام 2015.

وقالت نائبة القنصل الأمريكي بالدار البيضاء، لرانسيليا بوغي، على هامش ندوة نظمتها القنصلية بالبيضاء لإعلان انطلاق التسجيل في تأشيرة التنوع، إن هدف أمريكا من التأشيرة هو استقطاب المهاجرين المغاربة سنويا من أجل إغناء الثقافة الأمريكية ونشر التعايش''.

وشددت نائبة القنصل الأمريكي على ان القنصلية الأمريكية حريصة على شفافية الظروف التي تمنح فيها تأشيرة التنوع ''القرعة''، مؤكدة أن طريقة الانتقاء تتم بشكل عشوائي، ولا تتدخل فيها أي جهة مهما كان نفوذها، وفق ما أوردته يومية ''أخبار اليوم" في عدد الخميس.

 

مجموع المشاهدات: 1719 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات