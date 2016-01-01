هجرة حوالي 1000 من أدمغة المغرب إلى أمريكا

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هاجر 994 مغربيا، أطباء وأساتذة باحثون وخبراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بواسطة القرعة، في العام 2015.

وقالت نائبة القنصل الأمريكي بالدار البيضاء، لرانسيليا بوغي، على هامش ندوة نظمتها القنصلية بالبيضاء لإعلان انطلاق التسجيل في تأشيرة التنوع، إن هدف أمريكا من التأشيرة هو استقطاب المهاجرين المغاربة سنويا من أجل إغناء الثقافة الأمريكية ونشر التعايش''.

وشددت نائبة القنصل الأمريكي على ان القنصلية الأمريكية حريصة على شفافية الظروف التي تمنح فيها تأشيرة التنوع ''القرعة''، مؤكدة أن طريقة الانتقاء تتم بشكل عشوائي، ولا تتدخل فيها أي جهة مهما كان نفوذها، وفق ما أوردته يومية ''أخبار اليوم" في عدد الخميس.