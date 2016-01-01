هذا موقف العماري من فضيحة الكوبل الدعوي "عمر وفاطمة"
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
تطرق الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة خلال الحوار المطول الذي أجرته معه أسبوعية "جون أفريك" لموضوع الساعة الذي أثار ضجة في أوساط الرأي العام والمتعلق بما بات يعرف بفضيحة الكوبل الدعوي.
العماري كان موقفه واضحا في القضية ، إذ اعتبر أن الأمر يتعلق بحرية شخصية لا دخل للعامة بها داعيا إلى تركهما وشأنهما.
هذا وأكد العماري في ذات الحوار أنه ضد محاكمة عمر بنحماد وفاطمة النجار مادام أن الأمر يتعلق بشخصين راشدين لهما حريتهما الشخصية، مشددا في ذات الوقت أن الأمر لا يعني أن نشجع الفجور.
شاشة أخبارنا
فيديو.. 10 اشياء لم نكن نعرف سبب وجودها .!
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر 10 اشياء لم نكن نعرف سبب وجودها، ولا كيفية استعمالها . كما ان الفيديو يوضح طرق استعمالها الصحيحة، ... تفاصيل أكثر
- بالفيديو : شباب يخلصون " سرباية " من قبضة " مقرقب " حاول اغتصابها في الشارع العام
- آش هادشي .. اعتقال شاب مغربي متلبسًا بممارسة الجنس مع دمية
- رئيس جهة بني ملال مخاطبا الساكنة في حملة البام رئيسكم طلب مني مليارين انا زدتو 4 مليار
- عاجل..نجاة رئيس جهة بني ملال خنيفرة والوفد المرافق له من موت محقق في هجوم "انتخابي"
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟