هذا موقف العماري من فضيحة الكوبل الدعوي "عمر وفاطمة"

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

تطرق الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة خلال الحوار المطول الذي أجرته معه أسبوعية "جون أفريك" لموضوع الساعة الذي أثار ضجة في أوساط الرأي العام والمتعلق بما بات يعرف بفضيحة الكوبل الدعوي.

العماري كان موقفه واضحا في القضية ، إذ اعتبر أن الأمر يتعلق بحرية شخصية لا دخل للعامة بها داعيا إلى تركهما وشأنهما.

هذا وأكد العماري في ذات الحوار أنه ضد محاكمة عمر بنحماد وفاطمة النجار مادام أن الأمر يتعلق بشخصين راشدين لهما حريتهما الشخصية، مشددا في ذات الوقت أن الأمر لا يعني أن نشجع الفجور.