صراع المقابر يهدد مصير مشروع بـ6 مليارات

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شهد الصراع بين والي الرباط وحزب العدالة والتنمية فصلا جديدا يهدد بإقبار مشروع إحداث المقبرة الكبيرة، التي ستكلف حوالي 6 مليارات سنتيم، في الوقت الذي وصلت أزمة المقابر ذروتها بشكل أصبح معه عدد من المواطنين عاجزين عن إيجاد مكان لدفن أمواتهم.

و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن أعضاء حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للعاصمة تحفظوا على ترؤس الوالي لجنة تتبع المشروع، بدعوى أن إحداث المقابر وتدبيرها من اختصاصات الجماعات المنتخبة، وبالتالي فإن عمدة الرباط محمد صديقي هو من يتعين أن يكون على رأس اللجنة، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من طرف مستشارين من هيئات سياسية أخرى اعتبرت أن هذا الموقف تنبعث منه رائحة سياسية، وينطوي على محاولة مكشوفة للركوب على المشروع على حساب مصلحة الساكنة.