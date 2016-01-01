مستخدمو لارام المضربون ينتصرون ويجبرون الشركة على الاستجابة لمطالبهم

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

بعد أيام من الاحتقان والإضرابات من طرف المستخدمين وتهديد إدارة الشركة باتخاذ قرار الطرد في حق المحتجين، توصلت الخطوط الملكية المغربية ونقابة مستخدميها إلى حل يطوي صفحة الخلاف والتي كبدت الشركة خسائر كبيرة.

الاتفاق جاء بعد دخول والي الدار البيضاء ب"خيط بيض" بين الطرفين، حيث جرى الاتفاق على تعويض مضيفات ومضيفين عن كل يوم عطلة يشتغلونه ، كما قررت الإدارة صرف منح مالية كل ثلاثة أشهر، تصل إلى 4500 درهم لصالح مضيفات ومضيفي الطيران.

ووافقت الادارة أيضا على تعديل العطلة السنوية للمضيفات، عبر منحهم 12 يوما يختارون موعدها بكل حرية، بينما يخضعون لبرمجة الشركة في ما تبقى من الأيام.