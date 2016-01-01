صور صادمة لمسن مريض يفترش الأرض أمام المستشفى تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أخبارنا المغربية - جمال مايس
يتم تداول صور صادمة بمواقع التواصل الاجتماعي لمسن مريض يرقد في موقف انتظار الحافلات أمام باب المستشفى الجهوي ببني ملال .
المسن يظهر في ظروف غير انسانية ، وما زاد من استغراب الفيسبوكيين هو السيدة التي تطوعت ونظفته في الشارع ، وأطعمته ، ورتبت له الفراش ، وهي تجسد روح التضامن بين المغاربة .
وتساءل العديد من النشطاء عن دور المستشفيات في تقديم العلاج للمواطنين ، خصوصا المشردين والمتخلى عنهم ، كما تساءلوا عن دور التعاون الوطني الممثل في وزارة الأسرة والتضامن .
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