تفاصيل جديدة و مثيرة في قضية الأسرة التي قضت ليلة في العراء بسبب شطط قائد ( الفيديو )

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

انتشر قبل يومين ، شريط فيديو بين مواقع التواصل الاجتماعي و المواقع الاخبارية ، يظهر أسرة مكونة من زوج و زوجة وأربعة أبناء ، تعرضت حسب رب الأسرة للتشريد بعد أن أقدم قائد جماعة تنانت التي تقطن بها هذه العائلة ، على هدم بناية كان رب الأسرة بصدد بنائها ، بموافقة مسبقة من القائد ، الأمر الذي اجبر هذه العائلة على قضاء ليلة في العراء ، في مشهد مؤلم أثار امتعاض المغاربة … و البقية يعلمها الجميع .

بيد إن المثير في القضية ، و حسب ما صرح به رب الأسرة لموقع " أطلس سكوب " في " الفيديو " أسفله ، أنه في الوقت الذي توجه فيه إلى مقر العمالة لتقديم شكايته ، استقبله موظف ادعى انه عامل الاقليم ، و امره بالمبيت بالقرب من المسجد ، حيث قضت الاسرة ليلتها في العراء ، تحت رحمة البرد القارس ، قبل ان يتفاجئ يوم أمس بعد استقباله من طرف السيد العامل محمد العطفاوي ، انه وقع ضحية شخص احتال عليه ، بتقمصه لصفة السيد العامل ، و أن هذا الأخير خصه باستقبال طيب ، و وعده بحل مشكله ، و مساعدته في استخلاص رخصة الاصلاح و كذا مده بواد البناء التي ضاعت بسبب الهدم .

و في سياق متصل ، اكد مصادر مطلعة أن رب الاسرة يمتلك 8 منازل ورثها من والدها ، و هو ما اكده بنفسه في تصريح آخر ، مؤكدا أن الورثة من يستفيدون منها ، و انه لا يملك إلا منزلا واحدا، حيث جرى هدم حائط جديد منه .

تفاصيل أخرى ضمن هذا التصريح الذي خصه به محمد تلغاليت موقع " أطلس سكوب " :



