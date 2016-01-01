تفاصيل جديدة و مثيرة في قضية الأسرة التي قضت ليلة في العراء بسبب شطط قائد ( الفيديو )
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
انتشر قبل يومين ، شريط فيديو بين مواقع التواصل الاجتماعي و المواقع الاخبارية ، يظهر أسرة مكونة من زوج و زوجة وأربعة أبناء ، تعرضت حسب رب الأسرة للتشريد بعد أن أقدم قائد جماعة تنانت التي تقطن بها هذه العائلة ، على هدم بناية كان رب الأسرة بصدد بنائها ، بموافقة مسبقة من القائد ، الأمر الذي اجبر هذه العائلة على قضاء ليلة في العراء ، في مشهد مؤلم أثار امتعاض المغاربة … و البقية يعلمها الجميع .
بيد إن المثير في القضية ، و حسب ما صرح به رب الأسرة لموقع " أطلس سكوب " في " الفيديو " أسفله ، أنه في الوقت الذي توجه فيه إلى مقر العمالة لتقديم شكايته ، استقبله موظف ادعى انه عامل الاقليم ، و امره بالمبيت بالقرب من المسجد ، حيث قضت الاسرة ليلتها في العراء ، تحت رحمة البرد القارس ، قبل ان يتفاجئ يوم أمس بعد استقباله من طرف السيد العامل محمد العطفاوي ، انه وقع ضحية شخص احتال عليه ، بتقمصه لصفة السيد العامل ، و أن هذا الأخير خصه باستقبال طيب ، و وعده بحل مشكله ، و مساعدته في استخلاص رخصة الاصلاح و كذا مده بواد البناء التي ضاعت بسبب الهدم .
و في سياق متصل ، اكد مصادر مطلعة أن رب الاسرة يمتلك 8 منازل ورثها من والدها ، و هو ما اكده بنفسه في تصريح آخر ، مؤكدا أن الورثة من يستفيدون منها ، و انه لا يملك إلا منزلا واحدا، حيث جرى هدم حائط جديد منه .
تفاصيل أخرى ضمن هذا التصريح الذي خصه به محمد تلغاليت موقع " أطلس سكوب " :
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