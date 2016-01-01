صور صادمة لفتاة داخل قسم الولادة تهز الفيسبوك وتفضح وزارة الصحة

أخبارنا المغربية - كريم المصلي

تداولت مجموعة من الصفحات المغربية الفيسبوكية صورا صادمة ، قيل أنها لفتاة وضعت حملها الاسبوع الماضي داخل قسم الولادة بالمستشفى الجهوي ببني ملال .

الصور تم تداولها على نطاق واسع مرفوقة بتعليق يقول فيه النشطاء أن السيدة الصحراوية لم يقم أي ممرض او ممرضة بتغيير ضمادتها التي تعفنت وتفوح منها رائحة نثنة ، كما أنها ترقد بحجرة مهترئة ، وحيطانها تتساقط ، وفي حالة تعكس الوضع الكارثي الذي باتت تعيشه مستشفيات الوردي .

وطالب النشطاء بفتح تحقيق في ما يخص اهمال الفتاة بهذه الطريقة اللانسانية .