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صور صادمة لفتاة داخل قسم الولادة تهز الفيسبوك وتفضح وزارة الصحة

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 58 دقيقة مضت
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صور صادمة لفتاة داخل قسم الولادة تهز الفيسبوك وتفضح وزارة الصحة صور صادمة لفتاة داخل قسم الولادة تهز الفيسبوك وتفضح وزارة الصحة

أخبارنا المغربية - كريم المصلي

تداولت مجموعة من الصفحات المغربية الفيسبوكية صورا صادمة ، قيل أنها لفتاة وضعت حملها الاسبوع الماضي داخل قسم الولادة بالمستشفى الجهوي ببني ملال .

الصور تم تداولها على نطاق واسع مرفوقة بتعليق يقول فيه النشطاء أن السيدة الصحراوية لم يقم أي ممرض او ممرضة بتغيير ضمادتها التي تعفنت وتفوح منها رائحة نثنة ، كما أنها ترقد بحجرة مهترئة ، وحيطانها تتساقط ، وفي حالة تعكس الوضع الكارثي الذي باتت تعيشه مستشفيات الوردي .

وطالب النشطاء بفتح تحقيق في ما يخص اهمال الفتاة بهذه الطريقة اللانسانية .

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