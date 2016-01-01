هذه تطورات الحالة الصحية للشيخ حمزة البودشيشي و هذا ما أمر به
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ما زال شيخ الطريقة القادرية البودشيشية حمزة يرقد في المستشفى الاقليمي لمدينة وجدة، بعد وعكة صحية ألمت به ، حيث يخضع للعلاج.
وكان الشيخ حمزة نقل على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، قبل يوم من ذكرى المولد النبوي، بعدما تدهورت حالته الصحية، حيث كان يعاني من ضيق في التنفس بسبب نزلة برد.
و كان بعض أتباع الطريقة القاديرية، قد نشروا في وقت سابق، صورا للشيخ و هو واقف على رجليه، وأرفقوها بتعليق جاء فيه أن الشيخ في صحة جيدة، وأنه أصدر أمرا بإخراج 100 سلكة.
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