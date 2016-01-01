تصريحات "أبو حفص" تتسبب في إقالته من رابطة علماء المغرب العربي

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قررت الهيئة التأسيسية لرابطة علماء المغرب العربي، إقالة عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ "أبو حفص"، من عضوية الرابطة وإبعاده عن جميع أنشطتها وبرامجها المستقبلية.

وجاء قرار رابطة علماء المغرب العربي لأبو حفص، حسب بلاغ صادر عنها، بسبب تجاوزات المنهجية المتكررة والخلل الفكري والاضطراب العقدي الذي اتصف به أبوحفص، بالإضافة إلى استعلائه في الحوار وفي تصريحاته الإعلامية المثيرة، وفق تعبير البلاغ.

و أوضح البلاغ أنه "بناء على صلاحيات الهيئة التأسيسية لرابطة علماء المغرب العربي طبقًا لنص المادة العاشرة من النظام الداخلي، ونظرًا للتجاوزات المنهجية المتكررة والخلل الفكري والاضطراب العقدي الذي اتصف به الأخ أبو حفص محمد عبد الوهاب رفيقي من المغرب، وبعد نقاشات علمية من العلماء داخل الهيئة، قررت الهيئة إقالته من عضوية الرابطة وإبعاده عن جميع أنشطتها وبرامجها المستقبلية، داعية الله عز وجل له بالهداية وأن يرده إلى سبيل الرشاد".