بالفيديو : شاب يصور عارضات أزياء شبه عاريات داخل قاعة بمقر بلدية تاوريرت
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
اهتز مقر جماعة تاوريرت عشية أمس على وقع فضيحة مدوية، عقب إقدام شاب على تصوير عارضات أزياء شبه عاريات و هن يغيرن ملابسهن بإحدى قاعات مقر البلدية، الذي احتضن عرضا للأزياء .
ووفق مصادرنا الخاصة ، فقد انتشر الخبر بين فعاليات المدينة بين ساخط على تنظيم مثل هذه التظاهرات داخل مقر الجماعة ، لاسيما أن المدينة على وقع التهميش و الفقر و البطالة، و بين شاجب للسلوك الذي أقدم عليه مصور الفيديو " الفضيحة " .
إلى ذلك فقد سلط جمعويون بالمدينة جام غضبهم على رئيس المجلس البلدي الذي سمح بتظيم نشاط من هذا القبيل ، في ظل الأوضاع المزرية التي ترزح فيها الجماعة، حيث طالبوه بضرورة البحث عن برامج تنموية تنعكس إيجابا على المدينة بدل مثل هذه الأنشطة التي لن تزيد الأمور إلا تعقيدا .
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